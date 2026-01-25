Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: два новых ЖК строят по реновации в районе Выхино-Жулебино - РИА Новости, 25.01.2026
15:37 25.01.2026
Овчинский: два новых ЖК строят по реновации в районе Выхино-Жулебино
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Два жилых комплекса общей площадью примерно 70 тысяч квадратных метров строят в районе Выхино-Жулебино для участников программы реновации, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Как уточнили в пресс-службе департамента, получены извещения о старте строительно-монтажных работ на обеих площадках, расположенных на Самаркандском бульваре. На нынешнем этапе возводится надземная часть обоих зданий.
"Двухсекционную новостройку разной этажности возведут на земельном участке 15/4. В доме запроектировано 323 квартиры жилой площадью около 21 тысячи квадратных метров. По соседству на земельном участке 15/5/1 построят дом из трех секций переменной этажности, где будет 408 квартир, 10 из которых адаптируют для маломобильных граждан. Общая площадь жилья превысит 26 тысяч квадратных метров", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Дома строятся в районе с развитой инфраструктурой: поблизости находится станция метро "Юго-Восточная", в шаговой доступности от будущих ЖК функционируют детсады и школы, поликлиники, спортзалы, неподалеку расположены три лесопарка, в том числе один из крупнейших в Москве музеев-заповедников "Кузьминки-Люблино".
Министр столичного правительства добавил, что возле новостроек на Самаркандском бульваре создадут большие досуговые зоны. Там появится по две у обоих домов детские площадки с игровыми комплексами, горками, качелями, песочницами и батутами для разных возрастов. В каждом дворе, кроме того, обустроят по спортплощадке и зоне отдыха.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале переселения горожан по программе реновации в новостройку на Родниковой улице в районе Солнцево. Это уже третий дом в Солнцеве, переданный под заселение по реновации. Всего в районе в программу включено 43 здания, 17 из которых уже расселены или находятся в процессе расселения.
Утвержденная в 2017 году программа реновации затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 советских многоквартирных домов. За восемь лет практической реализации программы в столице построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще свыше 10,5 миллиона "квадратов". В 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по реновации более 215 тысяч москвичей.
 
Москва
Градостроительный комплекс Москвы
Департамент градостроительной политики г. Москвы
Владислав Овчинский
 
 
