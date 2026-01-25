https://ria.ru/20260125/nalitso-2070172196.html
Песков заявил о вырождении европейских политиков
в мире
европа
дмитрий песков
П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв - РИА Новости. В Европе налицо вырождение политиков, которые находятся у власти, они некомпетентны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"К сожалению, вырождение политиков, которые находятся у власти (в Европе
- ред.). От этого страдает вся система международных отношений. Да, они некомпетентны. Смотрите, как можно что-то обсуждать с (главой евродипломатии - ред.) Каей Каллас. Ведь ни мы ничего с ней никогда не будем обсуждать, ни американцы ничего с ней не будут обсуждать, и это очевидно. Как быть? Нужно только ждать, когда она уйдет", - сказал Песков
журналисту "России 1" Павлу Зарубину
.
Он отметил, что сейчас в Европе нет политических визионеров, у власти находятся функционеры.
"Какие-то функционеры малограмотные, некомпетентные, не умеющие смотреть в будущее и не умеющие понять систему координат сегодняшнего дня", - заключил Песков.