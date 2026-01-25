Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с расследованием убийства
10:23 25.01.2026
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с расследованием убийства
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с расследованием убийства - РИА Новости, 25.01.2026
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с расследованием убийства
Телефонные мошенники обманывают россиян под предлогом участия в поимке особо опасного преступника, якобы убившего соседа, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 25.01.2026
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с расследованием убийства

РИА Новости: мошенники обманывают россиян под предлогом поимки преступника

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Телефонные мошенники обманывают россиян под предлогом участия в поимке особо опасного преступника, якобы убившего соседа, выяснило РИА Новости.
Телефонные мошенники связываются с гражданами от лица участковых полиции, сообщают об "убийстве" соседа или соседки и предупреждают о том, что вскоре будет проведена профилактическая беседа с жильцами дома. Затем злоумышленники просят жертву помочь в расследовании тяжкого преступления.
И под различными предлогами, в том числе проведения секретной операции, вынуждают снять деньги со счетов и передать курьеру. Более того, злоумышленники запрещают жертве общаться с родственниками, а также убеждают в том, что об операции по поимке "особо опасного преступника" никто не должен знать.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В Госдуме рассказали о мошенничестве с приложениями для автомобилистов
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
