В Госдуме рассказали о мошенничестве с приложениями для автомобилистов

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В России фиксируется рост мошеннических схем, связанных с распространением вредоносных мобильных приложений под видом полезных сервисов для автомобилистов, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

"В последнее время фиксируется рост мошеннических схем, связанных с распространением вредоносных мобильных приложений под видом "полезных" сервисов для автомобилистов - антирадаров, навигаторов, приложений для отображения камер и дорожной обстановки. Злоумышленники целенаправленно играют на желании водителей сэкономить и получить доступ к таким сервисам бесплатно", - сказал Немкин

Депутат отметил, что, как правило, распространение происходит через анонимные Telegram-каналы, рекламные объявления и пиратские сайты, где пользователям предлагают скачать APK-файл в обход официальных магазинов приложений. Такие файлы, по его словам, маскируются под популярные названия, используют иконки и интерфейсы, визуально похожие на легальные сервисы, что снижает настороженность пользователя.

« "После установки вредоносное приложение запрашивает расширенные права доступа - к СМС-сообщениям, уведомлениям, экрану или банковским приложениям. Получив эти разрешения, программный модуль может перехватывать коды подтверждения, подменять окна авторизации или инициировать несанкционированные списания средств со счетов без ведома владельца устройства", - подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что опасность подобных схем в том, что пользователь часто не замечает момент компрометации: приложение может некоторое время имитировать работу "антирадара", одновременно выполняя вредоносные функции в фоновом режиме.