19:48 25.01.2026 (обновлено: 19:54 25.01.2026)
Шиффрин установила новый рекорд на Кубке мира по горным лыжам
спорт, сочи, пхенчхан, южная корея, микаэла шиффрин, микаэла шиффрин, линдси вонн, горнолыжный спорт
Шиффрин установила новый рекорд на Кубке мира по горным лыжам

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМикаэла Шиффрин
Микаэла Шиффрин - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Микаэла Шиффрин. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка американка Микаэла Шиффрин установила новый рекорд по количеству выигранных малых Хрустальных глобусов в одной дисциплине в рамках Кубка мира по горным лыжам.
Шиффрин в воскресенье стала победительницей в слаломе на этапе Кубка мира в чешском Шпиндлерув-Млине и досрочно обеспечила себе первое место в зачете в этой дисциплине.
Американка завоевала малый Хрустальный глобус в зачете слаломов в девятый раз в карьере, что стало новым рекордом Кубка мира по количеству побед в одной дисциплине. Ранее она делила рекорд с соотечественницей Линдси Вонн и шведом Ингемаром Стенмарком, которые по восемь раз выигрывали зачеты в скоростном спуске и слаломе соответственно.
Шиффрин 30 лет. Она является двукратной олимпийской чемпионкой по горнолыжному спорту. Первое золото американка завоевала на Играх-2014 в Сочи в слаломе, а второе - на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в гигантском слаломе. Также на играх в Южной Корее у нее было серебро в комбинации. Кроме того, в активе Шиффрин восемь золотых медалей на чемпионатах мира.
Сотрудник в Национальной антидопинговой лаборатории - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Российскую горнолыжницу отстранили на три года за мельдоний
