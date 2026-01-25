Рейтинг@Mail.ru
СКА обменял чемпиона мира в "Сибирь"
Хоккей
Хоккей
 
18:46 25.01.2026
СКА обменял чемпиона мира в "Сибирь"
СКА обменял чемпиона мира в "Сибирь"
Чемпион мира по хоккею 2014 года в составе сборной России Андрей Локтионов перешел из петербургского СКА в новосибирскую "Сибирь" в результате обмена, канадский РИА Новости Спорт, 25.01.2026
хоккей
спорт
россия
санкт-петербург
андрей локтионов
скотт уилсон
металлург (магнитогорск)
цска
россия
санкт-петербург
Новости
РИА Новости
хоккей, россия, санкт-петербург, андрей локтионов, скотт уилсон, металлург (магнитогорск), цска, ска (санкт-петербург), национальная хоккейная лига (нхл), континентальная хоккейная лига (кхл)
СКА обменял чемпиона мира в "Сибирь"

Форвард сборной России по хоккею Андрей Локтионов
Форвард сборной России по хоккею Андрей Локтионов - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Чемпион мира по хоккею 2014 года в составе сборной России Андрей Локтионов перешел из петербургского СКА в новосибирскую "Сибирь" в результате обмена, канадский нападающий Скотт Уилсон последовал в обратном направлении, сообщается в Telegram-канале клуба из Санкт-Петербурга.
Контракты обоих хоккеистов действуют до 30 мая 2027 года. В текущем сезоне 35-летний Локтионов сыграл 34 матча и набрал 7 очков (1 гол + 6 передач) очков, а 33-летний Уилсон провел 43 встречи и отметился 18 очками (10+8).
Локтионов на протяжении карьеры выступал за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз", "Нью-Джерси Девилз" и "Каролина Харрикейнз", суммарно сыграв в североамериканской лиге 157 матчей и набрав 48 очков (22+26). В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) россиянин играл в ярославском "Локомотиве", магнитогорском "Металлурге", а также московских ЦСКА и "Спартаке". В составе ЦСКА форвард становился финалистом Кубка Гагарина 2021 года. Всего за карьеру в КХЛ на его счету 657 встреч и 323 очка (123+200). Со сборной России Локтионов становился чемпионом мира 2014 года. С юниорской сборной он выигрывал золото (2007) и серебро (2008) мировых первенств.
Уилсон был выбран на драфте НХЛ 2011 года в седьмом раунде под общим 209-м номером командой "Питтсбург Пингвинз", в составе которой выиграл Кубок Стэнли в сезоне-2016/17. В НХЛ он также играл за "Детройт Ред Уингз" и "Баффало Сейбрз". Всего он провел в лиге 216 матчей, набрав 57 очков (23+34). В 2022 году канадец перешел в подмосковный "Витязь", после чего также выступал в составе "Металлурга" и уфимского "Салавата Юлаева".
Павел Карнаухов - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Карнаухов подписал новый контракт с ЦСКА
Вчера, 17:41
 
Хоккей Спорт Россия Санкт-Петербург Андрей Локтионов Скотт Уилсон Металлург (Магнитогорск) ЦСКА СКА (Санкт-Петербург) Национальная хоккейная лига (НХЛ) КХЛ 2025-2026
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
