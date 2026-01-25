СКА обменял чемпиона мира в "Сибирь"

https://ria.ru/20260125/loktionov-2070202784.html
Чемпион мира по хоккею 2014 года в составе сборной России Андрей Локтионов перешел из петербургского СКА в новосибирскую "Сибирь" в результате обмена, канадский РИА Новости Спорт, 25.01.2026
СКА обменял чемпиона мира по хоккею Локтионова в "Сибирь" на Уилсона
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Чемпион мира по хоккею 2014 года в составе сборной России Андрей Локтионов перешел из петербургского СКА в новосибирскую "Сибирь" в результате обмена, канадский нападающий Скотт Уилсон последовал в обратном направлении, сообщается в Telegram-канале клуба из Санкт-Петербурга.
Контракты обоих хоккеистов действуют до 30 мая 2027 года. В текущем сезоне 35-летний Локтионов сыграл 34 матча и набрал 7 очков (1 гол + 6 передач) очков, а 33-летний Уилсон провел 43 встречи и отметился 18 очками (10+8).
Локтионов на протяжении карьеры выступал за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз", "Нью-Джерси Девилз" и "Каролина Харрикейнз", суммарно сыграв в североамериканской лиге 157 матчей и набрав 48 очков (22+26). В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) россиянин играл в ярославском "Локомотиве", магнитогорском "Металлурге", а также московских ЦСКА и "Спартаке". В составе ЦСКА форвард становился финалистом Кубка Гагарина 2021 года. Всего за карьеру в КХЛ на его счету 657 встреч и 323 очка (123+200). Со сборной России Локтионов становился чемпионом мира 2014 года. С юниорской сборной он выигрывал золото (2007) и серебро (2008) мировых первенств.
Уилсон был выбран на драфте НХЛ 2011 года в седьмом раунде под общим 209-м номером командой "Питтсбург Пингвинз", в составе которой выиграл Кубок Стэнли в сезоне-2016/17. В НХЛ он также играл за "Детройт Ред Уингз" и "Баффало Сейбрз". Всего он провел в лиге 216 матчей, набрав 57 очков (23+34). В 2022 году канадец перешел в подмосковный "Витязь", после чего также выступал в составе "Металлурга" и уфимского "Салавата Юлаева".