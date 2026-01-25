Ликсутов: Столичная компания "Промстрой" в 2025 году ввела 10 объектов

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Компания "Промстрой", подведомственная департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП), возвела в 2025 году 290 тысяч квадратных метров площадей в ОЭЗ "Технополис Москва", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По распоряжению Мэра Москвы Сергея Собянина в столице продолжает развиваться современная промышленная инфраструктура, в частности активное строительство ведется на территории ОЭЗ "Технополис Москва". В 2025 году на площадках ОЭЗ было введено в эксплуатацию 360 тысяч квадратных метров площадей, из них 290 тысяч возведены компанией "Промстрой". В результате запуска десяти проектов создано более семи тысяч новых рабочих мест для квалифицированных специалистов", — привели слова Ликсутова в пресс-службе ДИПП.

В частности, новый летно-испытательный комплекс обеспечивает полный цикл разработки и производства БПЛА, включает производственные и испытательные зоны. На территории ОЭЗ также открыты три промышленно-лабораторных комплекса для микроэлектроники, авиа- и станкостроения, оснащенные современными инженерными системами, которые минимизируют затраты на эксплуатацию. На площадке "Печатники" введены в эксплуатацию два высотных офисно-административных комплекса площадью 125,7 тысячи квадратных метров. Здесь размещаются офисы, а также центр кадровой подготовки "Профессии будущего", где реализуется более 75 программ подготовки специалистов для столичных предприятий.В сфере спорта на площадке "Алабушево" открыт комплекс "ТехноАрена" с ледовыми полями, зонами для фитнеса, кардио и тенниса.

В декабре 2025 года открыт Московский центр фотоники — производство фотонных интегральных схем, обеспечивающее развитие отечественных технологий микроэлектроники и поддержку импортозамещения. Кроме того, введен в эксплуатацию Московский центр фотошаблонов, который станет частью единой производственной и научной экосистемы кластера.