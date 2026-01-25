Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: Столичная компания "Промстрой" в 2025 году ввела 10 объектов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:07 25.01.2026
Ликсутов: Столичная компания "Промстрой" в 2025 году ввела 10 объектов
Ликсутов: Столичная компания "Промстрой" в 2025 году ввела 10 объектов - РИА Новости, 25.01.2026
Ликсутов: Столичная компания "Промстрой" в 2025 году ввела 10 объектов
Компания "Промстрой", подведомственная департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП), возвела в 2025 году 290 тысяч квадратных метров... РИА Новости, 25.01.2026
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
максим ликсутов
москва
москва
2026
максим ликсутов , москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Максим Ликсутов , Москва
Ликсутов: Столичная компания "Промстрой" в 2025 году ввела 10 объектов

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Компания "Промстрой", подведомственная департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП), возвела в 2025 году 290 тысяч квадратных метров площадей в ОЭЗ "Технополис Москва", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По распоряжению Мэра Москвы Сергея Собянина в столице продолжает развиваться современная промышленная инфраструктура, в частности активное строительство ведется на территории ОЭЗ "Технополис Москва". В 2025 году на площадках ОЭЗ было введено в эксплуатацию 360 тысяч квадратных метров площадей, из них 290 тысяч возведены компанией "Промстрой". В результате запуска десяти проектов создано более семи тысяч новых рабочих мест для квалифицированных специалистов", — привели слова Ликсутова в пресс-службе ДИПП.
В частности, новый летно-испытательный комплекс обеспечивает полный цикл разработки и производства БПЛА, включает производственные и испытательные зоны. На территории ОЭЗ также открыты три промышленно-лабораторных комплекса для микроэлектроники, авиа- и станкостроения, оснащенные современными инженерными системами, которые минимизируют затраты на эксплуатацию. На площадке "Печатники" введены в эксплуатацию два высотных офисно-административных комплекса площадью 125,7 тысячи квадратных метров. Здесь размещаются офисы, а также центр кадровой подготовки "Профессии будущего", где реализуется более 75 программ подготовки специалистов для столичных предприятий.В сфере спорта на площадке "Алабушево" открыт комплекс "ТехноАрена" с ледовыми полями, зонами для фитнеса, кардио и тенниса.
В декабре 2025 года открыт Московский центр фотоники — производство фотонных интегральных схем, обеспечивающее развитие отечественных технологий микроэлектроники и поддержку импортозамещения. Кроме того, введен в эксплуатацию Московский центр фотошаблонов, который станет частью единой производственной и научной экосистемы кластера.
Особая экономическая зона – территория со специальным юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь размещения высокотехнологичных предприятий ОЭЗ превышает 390 гектаров. На протяжении нескольких лет "Технополис Москва" является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМаксим ЛиксутовМосква
 
 
