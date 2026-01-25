Рейтинг@Mail.ru
Заявление Кремля о Каллас вызвало неожиданную реакцию в Германии
17:20 25.01.2026 (обновлено: 20:22 25.01.2026)
Заявление Кремля о Каллас вызвало неожиданную реакцию в Германии
Заявление Кремля о Каллас вызвало неожиданную реакцию в Германии
Заявление Кремля о Каллас вызвало неожиданную реакцию в Германии

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Москва и Вашингтон не будут вести переговоры с главой евродипломатии Каей Каллас.
"Никогда не думал, что буду согласен с россиянами", — написал Steve L.
"ЕС специально назначил русофоба главой своего дипломатического органа", — отметил Bernd W.
"Возможно, он не единственный, кто так думает. Многие западные политики схожего мнения", — добавил Dombacher M.
"Любой человек, знакомый с политическими взглядами Каллас, понимает, что переговоры с ней бессмысленны", — подчеркнул Dirk.
"Каллас никогда не демонстрировала дипломатических способностей в прошлом. Я воспринимаю ее как сторонницу жесткой линии, охваченной русофобией", — резюмировал Juergen T.
В декабре евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявлял РИА Новости, что назначение откровенной русофобки Каи Каллас на пост главы евродипломатии было намеренной провокацией.
В конце ноября газета Politico писала, что госсекретарь США отказывается от встреч с Каллас из-за ее напряженных отношений с администрацией Белого дома. По словам одного источников издания, глава евродипломатии занята тем, что за кулисами играет роль "плохого полицейского" для стран ЕС.
