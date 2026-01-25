Рейтинг@Mail.ru
В Японии из-за снегопадов пострадали 13 человек
08:01 25.01.2026
В Японии из-за снегопадов пострадали 13 человек
Тринадцать человек пострадали из-за снегопадов в префектуре Исикава на западном побережье Японии, сообщил телеканал NHK.
в мире
исикава
япония
исикава
япония
2026
Новости
в мире, исикава, япония
В мире, Исикава, Япония
ТОКИО, 25 янв – РИА Новости. Тринадцать человек пострадали из-за снегопадов в префектуре Исикава на западном побережье Японии, сообщил телеканал NHK.
Новая волна снегопадов приведет к тому, что в Канадзаве - главном административном городе префектуры - толщина снежного покрова в 9 раз превысит норму. Только за 24 часа там выпало почти 50 сантиметров снега.
За 24 часа в префектуре произошло 32 ДТП из-за заносов на обледенелых дорогах, в результате которых пострадали 9 человек. Еще 4 человека получили травмы при падении на дорогах.
