В Японии из-за снегопадов пострадали 13 человек
В Японии из-за снегопадов пострадали 13 человек - РИА Новости, 25.01.2026
В Японии из-за снегопадов пострадали 13 человек
Тринадцать человек пострадали из-за снегопадов в префектуре Исикава на западном побережье Японии, сообщил телеканал NHK.
В Японии из-за снегопадов пострадали 13 человек
На западном побережье Японии из-за снегопадов пострадали 13 человек
ТОКИО, 25 янв – РИА Новости.
Тринадцать человек пострадали из-за снегопадов в префектуре Исикава на западном побережье Японии, сообщил телеканал NHK
.
Новая волна снегопадов приведет к тому, что в Канадзаве - главном административном городе префектуры - толщина снежного покрова в 9 раз превысит норму. Только за 24 часа там выпало почти 50 сантиметров снега.
За 24 часа в префектуре произошло 32 ДТП из-за заносов на обледенелых дорогах, в результате которых пострадали 9 человек. Еще 4 человека получили травмы при падении на дорогах.