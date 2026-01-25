Гарбузов: Предприятия Москвы открывают карьерные возможности для студентов

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Московские компании совместно с высшими и средними профессиональными учебными заведениями активно реализуют программы подготовки профильных специалистов для столичной индустрии, сообщил министр правительства Москвы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (КИПП) Анатолий Гарбузов.

"Подготовка квалифицированных кадров — один из ключевых приоритетов Стратегии развития промышленности Москвы до 2030 года. Компании вместе с образовательными учреждениями создают программы для подготовки профильных специалистов, которых не хватает индустриальному сектору, а также предлагают применить полученные знания на практике. Сегодня в рамках программы “Техностажировки” принять учащихся на стажировку готовы 65 компаний ОЭЗ “Технополис Москва”. За время работы ее прошли уже более 3,2 тысячи студентов", — привели слова Гарбузова в пресс-службе ДИПП,

Например, РТУ МИРЭА интегрирует будущих работодателей в разработку модели компетенций выпускников всех уровней, создавая вместе с предприятиями профильные кафедры, лаборатории и научно-образовательные центры. Вуз сотрудничает, в частности, с разработчиком электронных компонентов НПП "Итэлма" и Центром прикладных разработок в области полимеров "СИБУР ПолиЛаб".

В свою очередь, разработчик стекольной продукции — компания "Технологии кварцевых кристаллов" — тесно сотрудничает с РХТУ имени Д. И. Менделеева, МАИ и МИЭТ. Практику прошли более 30 студентов и аспирантов, четыре выпускника уже работают. Компания планирует учредить стипендию для будущих специалистов стекольной промышленности.

В зеленоградском научно-техническом центре "ЭЛИНС" за пять лет стажировки прошли свыше 350 студентов НИУ МИЭТ, МАИ, МГТУ "Станкин", МГТУ имени Н.Э. Баумана и других вузов. Более половины стажеров были трудоустроены.

Московская промышленность также активно сотрудничает с колледжами, партнерами которых стали более 3,8 тысячи компаний. Совместно они создают образовательные программы, стандарты оснащения мастерских, а также задания для аттестаций.

Так, в 2025 году программа стажировок появилась на фабриках холдинга "Объединенные кондитеры": "Красный Октябрь", "Кондитерский концерн "Бабаевский" и "РОТ ФРОНТ". Они активно сотрудничают с учебными заведениями РОСБИОТЕХ и Московским образовательным комплексом имени Виктора Талалихина, откуда выпускаются кадры для пищевой промышленности.