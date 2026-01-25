Рейтинг@Mail.ru
Экс-чемпион UFC введен в Зал славы лиги
Единоборства
 
05:30 25.01.2026
Экс-чемпион UFC введен в Зал славы лиги
Экс-чемпион UFC введен в Зал славы лиги - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Экс-чемпион UFC введен в Зал славы лиги
Американский боец смешанных единоборств (ММА), бывший двукратный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Доминик Круз введен в Зал... РИА Новости Спорт, 25.01.2026
единоборства
спорт
смешанные боевые искусства (мма)
ufc
доминик круз
https://ria.ru/20260125/ufc-2070125466.html
Новости
спорт, смешанные боевые искусства (мма), ufc, доминик круз
Единоборства, Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА), UFC, Доминик Круз
Экс-чемпион UFC введен в Зал славы лиги

Экс-чемпион UFC Доминик Круз введен в Зал славы промоушена

Чемпионский пояс UFC - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Американский боец смешанных единоборств (ММА), бывший двукратный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Доминик Круз введен в Зал славы промоушена.
Об этом было объявлено во время 324-го номерного турнира организации, который проходит в Лас-Вегасе.
Всего на счету Круза в смешанных единоборствах 24 победы при четырех поражениях. Он объявил об уходе из спорта в феврале 2025 года.
Умар и Хабиб Нурмагомедовы - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Брат Хабиба сверг Бога Войны! Но UFC победа россиянина не впечатлит
05:15
 
ЕдиноборстваСпортСмешанные боевые искусства (ММА)UFCДоминик Круз
 
