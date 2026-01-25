https://ria.ru/20260125/dominik-kruz-2070131926.html
Экс-чемпион UFC введен в Зал славы лиги
Американский боец смешанных единоборств (ММА), бывший двукратный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Доминик Круз введен в Зал... РИА Новости Спорт, 25.01.2026
единоборства
спорт
смешанные боевые искусства (мма)
ufc
доминик круз
Экс-чемпион UFC Доминик Круз введен в Зал славы промоушена