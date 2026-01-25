Династия убийц: как французская семья отправила на тот свет тысячи людей

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Династия Сансонов навсегда вписала свое имя в историю — по вине представителей этой семьи тысячи людей лишились жизней. Каждый представитель семьи поголовно выбирал самую кровавую из профессий и передавал ее от отца к сыну.

Свои кровавые обязанности Сансоны выполняли перед обществом в течение более чем полутора веков.

Особняк, где всегда кипела работа

Долгое время палачи считались отверженными людьми. Существовало даже поверье, что если человек дотронется до палача или его орудия, то его жизнь закончится на эшафоте. Поэтому представители этой профессии общались в своем узком кругу, женились и брали в жены детей таких же палачей, парижских и провинциальных.

© Public Domain Людовик XIV. Художник Пьер Миньяр (1612-1695) © Public Domain Людовик XIV. Художник Пьер Миньяр (1612-1695)

Основал знаменитую династию военнослужащий французской армии Шарль Сансон де Лонгваль, уроженец Аббевиля. В 1688 году приказом "короля-солнца" Людовика XIV его назначили на должность исполнителя смертных приговоров в Париже.

За счет казны Сансону был предоставлен дом в столице Франции, или, как его прозвали горожане, "особняк палача". Сансон в нем не только жил, но и работал. В помещениях дома он пытал преступников, а если кто-то из них погибал, то выставлял тела прямо во дворе.

Палачу платили щедрое жалованье, и потомки Шарля Сансона пошли по его стопам. Один из них, Шарль Жан-Баптист Сансон, официально стал парижским палачом в возрасте семи лет. Он, конечно, сам не казнил, этим занимались взрослые, но мальчик обязан был присутствовать.

"Господин Парижский"

Всемирную известность обрел правнук основателя династии — Шарль-Анри Сансон, прозванный "Великим Сансоном" и "господином Парижским". Дело в том, что палач принимал активное участие в событиях Великой Французской революции, когда было казнено немало именитых людей.

© Фото : Public Domain Эжен Делакруа. "Свобода на баррикадах", 1830 год, Лувр © Фото : Public Domain Эжен Делакруа. "Свобода на баррикадах", 1830 год, Лувр

Палача нисколько не интересовала политика, он был послушным исполнителем воли государственной власти, в чьих бы руках эта власть ни находилась. За свою жизнь Шарль-Анри казнил 2918 человек. Среди его "жертв" — королева Мария-Антуанетта. Список мог пополнить и король Людовик XVI, но в тот день именитого палача заменил его сын — Анри Сансон, и жизнь монарха оказалась на его счету.

Защищали честь короля

Любопытно, что Сансоны даже вступились за честь казненного ими монарха. Известно письмо, которое Шарль-Анри послал политику Жаку-Антуану Дюлору. Палача возмутило, что Дюлор обвинял короля Людовика XVI в трусости.

© Свердлов / РИА Новости Репродукция картины Жозефа Дюплесси (1725-1802) "Портрет Людовика XVI" © Свердлов / РИА Новости Репродукция картины Жозефа Дюплесси (1725-1802) "Портрет Людовика XVI"

"Он прошел через все испытания с хладнокровием и мужеством, которые нас поразили. Я убежден, что он черпал силы в религии", — написал палач. Людовик XVI не противился, когда Сансон снимал с него одежду, и сам спокойно протянул руки, чтобы палач их связал.

В то же время восхищение поведением монарха не помешало семье палачей торговать волосами и деталями камзола короля.

Испробовали гильотину

На "помощь" династии пришел научно-технический прогресс. В 1791 году доктор Гильотен предложил легкую и безболезненную казнь для приговоренных. Его изделие, заменило мечи для обезглавливания, которыми Сансоны пользовались прежде.

Первым был казнен на гильотине уголовный преступник Николя Жак Пеллетье. Его обезглавили 25 апреля 1792 года.

Вторым в истории человеком, казненным новым способом, стал 69-летний аристократ де Арно де Лапорт, якобы участвовавший в заговоре "австрийского комитета". Поднявшись на помост, старик, с любопытством осмотрев гильотину, сказал: "Совесть моя чиста. Я выполнил свой долг. Теперь Вы выполняйте свой".

Закат династии

Эпоха палачей Сансонов завершилась на сыне Анри — Клемане Анри Сансоне. Этот человек приводил приговоры в исполнение всего семь лет и ушел со скандалом.

Свое ремесло он недолюбливал и часто прикладывался к выпивке. К тому времени содержать квалифицированного наследственного палача уже не было смысла — гильотина очень упростила исполнение приговоров.

© Public domain Картина Жака-Луи Давида "Император Наполеон в своем кабинете в Тюильри" © Public domain Картина Жака-Луи Давида "Император Наполеон в своем кабинете в Тюильри"