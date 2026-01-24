Немаленькая Вера: русская легенда круто бьется на Australian Open в 40+

Ее соперницы уже давно комментируют теннис по ТВ или превратились в домохозяек, а она в 41 год успешно пылит на турнирах Большого шлема. РИА Новости Спорт рассказывает о самой скромной легенде российского тенниса.

Сражалась еще с Курниковой

И тем не менее тезис "невозможное – возможно" вполне себе успешно доказывает Вера Звонарева. Бывшая вторая ракетка мира проводит 26-й сезон и все еще выступает на мейджорах, а прямо в эти дни покоряет круг за кругом на Открытом чемпионате Австралии. Да, не в одиночке, а в паре с японкой Эной Сибахарой, которая на 14 лет ее моложе. Но это не значит, что Звонарева просто стоит на месте и подставляет ракетку под мячи. Когда-то Вера считалась "бегунком" на корте, и это качество никуда не делось. А по поводу остального - посмотрите, как остро россиянка пробивает на приеме, как четко и выверенно играет с лета, как умело предугадывает действия соперниц!

В женском профессиональном туре Звонарева дебютировала еще в то время, когда лидером российского тенниса была Анна Курникова . Да-да, у которой сейчас четверо детей от Энрике Иглесиаса . Именно с бывшей секс-бомбой WTA Вера сыграла на своем первом профессиональном турнире – Кубке Кремля 2000 года. Проиграла – но в такой яростной борьбе, что всем стало очевидно: у этой упертой девчонки, отчаянно пытающейся достать каждый мяч, огромное будущее.

Ревела в полотенце прямо на корте

Саму Звонареву, может, и трудно называть красоткой в прямом смысле этого слова и ставить в один ряд с признанными моделями того периода – Марией Шараповой и Еленой Дементьевой , но в Вере всегда было что-то такое, что привлекало внимание всего стадиона. Более всего она брала искренностью и эмоциональностью. Если у нашей героини что-то не получалось на корте, то она и не пыталась скрыть свою реакцию. Ракетки Звонарева швыряла во время матчей, наверное, чаще, чем все остальные топовые наши теннисистки, вместе взятые.

В критические же моменты на ее пронзительных серых глазах выступали слезы, а лицо становилось по-детски обиженно-надутым, как будто у нее отнимали любимую куклу. Наверное, привычка плакать во время матчей была единственной, которая смущала саму Веру. Из-за этого во время переходов между геймами она ревела в полотенце, накрыв им голову. "Нахлынут эмоции, злость, раздражение – и слезы потекут сами собой, - признавалась Звонарева. – Но иногда это даже помогает. Поругаешь себя, выплачешь негатив и сразу начинаешь играть лучше".

В 22-летнем возрасте Звонарева получила серьезную травму запястья, из-за которой ей пришлось пропустить более полугода. Это время она решила зря не терять и поступила в Дипломатическую академию МИД России на факультет мировой экономики. Но буквально на первом же турнире после возвращения на корт выяснилось, что идти на компромиссы, что присуще ее коллегам по новой профессии, Вера все так же не собирается. Проиграв в полуфинале Кубка Кремля Динаре Сафиной , Звонарева отказалась пожать руку соотечественнице, обидевшись на то, что та якобы нарочно кричала, чтобы ей помешать.

« "Мне кажется, она неуважительно относится к своему сопернику. С этим мириться и не обращать внимание я не собираюсь. Может, я не права и неправильно сделала, что не пожала ей руку, но по-другому я не могла", - призналась тогда Вера.

Своим главным успехом в теннисной карьере она называла медаль на Олимпийских играх 2008 года в Пекине. Туда Вера попала благодаря стечению обстоятельств, заменив получившую травму Шарапову. Но в итоге она стала частью истории – на той Олимпиаде российские теннисистки заняли весь пьедестал. Звонарева поднялась на третью его ступеньку вместе с Дементьевой и Сафиной. За флаг своей страны Вера вообще выступала особенно вдохновенно – у нее два титула победительницы Кубка Федерации в составе сборной России.

© РИА Новости / Антон Денисов Елена Дементьева, Динара Сафина и Вера Звонарева заняли весь пьедестал на Олимпиаде в Пекине © РИА Новости / Антон Денисов Елена Дементьева, Динара Сафина и Вера Звонарева заняли весь пьедестал на Олимпиаде в Пекине

Но и в профессиональном туре Вера добилась таких достижений, которых нет у многих ее подруг по поколению "русской теннисной революции". Так, она четырежды побеждала соперниц, носивших в тот момент звание первой ракетки мира – Шарапову, сербку Елену Янкович и дважды датчанку Каролину Возняцки . Обыгрывала и Серену Уильямс . Играла в двух подряд финалах турниров Большого шлема – на Уимблдоне и US Open 2010 года. Наконец, три месяца находилась на второй строчке мирового рейтинга. Увы, подняться на его вершину Звонаревой не довелось – слишком удачно тогда выступала Возняцки, встав на ее пути.

Взяла в пару Мирру

Впрочем, главная победа в жизни любого человека – это счастливая семья, и с этим у Звонаревой, к счастью, все хорошо. В 2015 году Вера буквально исчезла из публичной жизни, перестав выступать в турнирах. А через полтора года сообщила в соцсетях, что… вышла замуж и родила дочку Эвелину. Правда, скромно умолчала, кто счастливый избранник, но вездесущие таблоиды выяснили, что он не знаменитость и не олигарх, а обычный человек. "Семья – огромное счастье, а спорт – это то, что всегда у меня в душе! Поэтому скоро увидимся во время US Open, где я попробую себя в роли комментатора", - написала тогда Звонарева.

Однако вскоре оказалось, что к спорту молодая мама прикипела слишком глубоко, чтобы отказаться от продолжения профессиональной карьеры. Только теперь основное внимание стала уделять парной игре, в которой и раньше добивалась успехов, считая ее фоном для одиночки. В 2020 году Вера в Нью-Йорке, объединившись с немкой Лаурой Зигемунд , выиграла первый за восемь лет турнир Большого шлема. А в 2023-м с ней же стала чемпионкой итогового турнира года в WTA. И это в 39-летнем возрасте!

© Фото : Соцсети спортсмена Российская теннисистка Вера Звонарева © Фото : Соцсети спортсмена Российская теннисистка Вера Звонарева

После "Ролан Гаррос" 2024 года, где Звонарева в паре с Миррой Андреевой дошла до четвертьфинала, легенда российского тенниса вновь пропала. Многие подумали, что уже насовсем. Но в декабре прошлого года неутомимая Вера сыграла на "челленджере" в Дубае в паре с годящейся ей в дочери 17-летней соотечественницей Радой Золотаревой, а заодно "погоняла" и в одиночке, дойдя аж до финала. И решила отпраздновать Новый год поездкой в Австралию. Уже очевидно, что не напрасной – за несколько побед на турнире Большого шлема Звонарева как минимум неплохо заработает.