Рейтинг@Mail.ru
Немаленькая Вера: русская легенда круто бьется на Australian Open в 40+ - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
12:00 24.01.2026 (обновлено: 12:03 24.01.2026)
https://ria.ru/20260124/zvonareva-2070050453.html
Немаленькая Вера: русская легенда круто бьется на Australian Open в 40+
Немаленькая Вера: русская легенда круто бьется на Australian Open в 40+ - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Немаленькая Вера: русская легенда круто бьется на Australian Open в 40+
Ее соперницы уже давно комментируют теннис по ТВ или превратились в домохозяек, а она в 41 год успешно пылит на турнирах Большого шлема. РИА Новости Спорт... РИА Новости Спорт, 24.01.2026
2026-01-24T12:00:00+03:00
2026-01-24T12:03:00+03:00
теннис
спорт
мария шарапова
вера звонарева
мирра андреева
женская теннисная ассоциация (wta)
australian open
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891871808_40:0:1160:630_1920x0_80_0_0_f9369d0f23f236c653cf71975a61a244.jpg
https://ria.ru/20260124/selekhmeteva-2070025128.html
https://ria.ru/20260123/medvedev-2069754851.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Андрей Симоненко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/10/1768076704_149:0:953:804_100x100_80_0_0_c734a5875945bbc884fb570b25e27495.jpg
Андрей Симоненко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/10/1768076704_149:0:953:804_100x100_80_0_0_c734a5875945bbc884fb570b25e27495.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891871808_129:0:969:630_1920x0_80_0_0_f703cf928b821c09722a68d4ab7a3c1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, мария шарапова, вера звонарева, мирра андреева, женская теннисная ассоциация (wta), australian open
Теннис, Спорт, Мария Шарапова, Вера Звонарева, Мирра Андреева, Женская теннисная ассоциация (WTA), Australian Open

Немаленькая Вера: русская легенда круто бьется на Australian Open в 40+

© Фото : Сайт WTAВера Звонарева
Вера Звонарева - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фото : Сайт WTA
Читать в
MaxДзен
Андрей Симоненко
Андрей Симоненко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Ее соперницы уже давно комментируют теннис по ТВ или превратились в домохозяек, а она в 41 год успешно пылит на турнирах Большого шлема. РИА Новости Спорт рассказывает о самой скромной легенде российского тенниса.

Сражалась еще с Курниковой

До рождения Мирры Андреевой оставалось еще три года, когда Анастасия Мыскина, Мария Шарапова и Светлана Кузнецова выигрывали свои первые титулы на турнирах Большого шлема. Невозможно представить, чтобы какая-нибудь теннисистка того времени сейчас все еще была способна показывать серьезную игру.
Российская теннисистка Оксана Селехметьева - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Селехметьева уступила шестой ракетке мира на Australian Open
Вчера, 08:05
И тем не менее тезис "невозможное – возможно" вполне себе успешно доказывает Вера Звонарева. Бывшая вторая ракетка мира проводит 26-й сезон и все еще выступает на мейджорах, а прямо в эти дни покоряет круг за кругом на Открытом чемпионате Австралии. Да, не в одиночке, а в паре с японкой Эной Сибахарой, которая на 14 лет ее моложе. Но это не значит, что Звонарева просто стоит на месте и подставляет ракетку под мячи. Когда-то Вера считалась "бегунком" на корте, и это качество никуда не делось. А по поводу остального - посмотрите, как остро россиянка пробивает на приеме, как четко и выверенно играет с лета, как умело предугадывает действия соперниц!
В женском профессиональном туре Звонарева дебютировала еще в то время, когда лидером российского тенниса была Анна Курникова. Да-да, у которой сейчас четверо детей от Энрике Иглесиаса. Именно с бывшей секс-бомбой WTA Вера сыграла на своем первом профессиональном турнире – Кубке Кремля 2000 года. Проиграла – но в такой яростной борьбе, что всем стало очевидно: у этой упертой девчонки, отчаянно пытающейся достать каждый мяч, огромное будущее.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкШамиль Тарпищев
Шамиль Тарпищев - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Шамиль Тарпищев

Ревела в полотенце прямо на корте

Саму Звонареву, может, и трудно называть красоткой в прямом смысле этого слова и ставить в один ряд с признанными моделями того периода – Марией Шараповой и Еленой Дементьевой, но в Вере всегда было что-то такое, что привлекало внимание всего стадиона. Более всего она брала искренностью и эмоциональностью. Если у нашей героини что-то не получалось на корте, то она и не пыталась скрыть свою реакцию. Ракетки Звонарева швыряла во время матчей, наверное, чаще, чем все остальные топовые наши теннисистки, вместе взятые.
В критические же моменты на ее пронзительных серых глазах выступали слезы, а лицо становилось по-детски обиженно-надутым, как будто у нее отнимали любимую куклу. Наверное, привычка плакать во время матчей была единственной, которая смущала саму Веру. Из-за этого во время переходов между геймами она ревела в полотенце, накрыв им голову. "Нахлынут эмоции, злость, раздражение – и слезы потекут сами собой, - признавалась Звонарева. – Но иногда это даже помогает. Поругаешь себя, выплачешь негатив и сразу начинаешь играть лучше".
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВера Звонарева
Вера Звонарева - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Вера Звонарева
В 22-летнем возрасте Звонарева получила серьезную травму запястья, из-за которой ей пришлось пропустить более полугода. Это время она решила зря не терять и поступила в Дипломатическую академию МИД России на факультет мировой экономики. Но буквально на первом же турнире после возвращения на корт выяснилось, что идти на компромиссы, что присуще ее коллегам по новой профессии, Вера все так же не собирается. Проиграв в полуфинале Кубка Кремля Динаре Сафиной, Звонарева отказалась пожать руку соотечественнице, обидевшись на то, что та якобы нарочно кричала, чтобы ей помешать.
«
"Мне кажется, она неуважительно относится к своему сопернику. С этим мириться и не обращать внимание я не собираюсь. Может, я не права и неправильно сделала, что не пожала ей руку, но по-другому я не могла", - призналась тогда Вера.
Своим главным успехом в теннисной карьере она называла медаль на Олимпийских играх 2008 года в Пекине. Туда Вера попала благодаря стечению обстоятельств, заменив получившую травму Шарапову. Но в итоге она стала частью истории – на той Олимпиаде российские теннисистки заняли весь пьедестал. Звонарева поднялась на третью его ступеньку вместе с Дементьевой и Сафиной. За флаг своей страны Вера вообще выступала особенно вдохновенно – у нее два титула победительницы Кубка Федерации в составе сборной России.
© РИА Новости / Антон ДенисовЕлена Дементьева, Динара Сафина и Вера Звонарева заняли весь пьедестал на Олимпиаде в Пекине
Елена Дементьева, Динара Сафина и Вера Звонарева заняли весь пьедестал на Олимпиаде в Пекине - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Елена Дементьева, Динара Сафина и Вера Звонарева заняли весь пьедестал на Олимпиаде в Пекине
Но и в профессиональном туре Вера добилась таких достижений, которых нет у многих ее подруг по поколению "русской теннисной революции". Так, она четырежды побеждала соперниц, носивших в тот момент звание первой ракетки мира – Шарапову, сербку Елену Янкович и дважды датчанку Каролину Возняцки. Обыгрывала и Серену Уильямс. Играла в двух подряд финалах турниров Большого шлема – на Уимблдоне и US Open 2010 года. Наконец, три месяца находилась на второй строчке мирового рейтинга. Увы, подняться на его вершину Звонаревой не довелось – слишком удачно тогда выступала Возняцки, встав на ее пути.

Взяла в пару Мирру

Впрочем, главная победа в жизни любого человека – это счастливая семья, и с этим у Звонаревой, к счастью, все хорошо. В 2015 году Вера буквально исчезла из публичной жизни, перестав выступать в турнирах. А через полтора года сообщила в соцсетях, что… вышла замуж и родила дочку Эвелину. Правда, скромно умолчала, кто счастливый избранник, но вездесущие таблоиды выяснили, что он не знаменитость и не олигарх, а обычный человек. "Семья – огромное счастье, а спорт – это то, что всегда у меня в душе! Поэтому скоро увидимся во время US Open, где я попробую себя в роли комментатора", - написала тогда Звонарева.
Однако вскоре оказалось, что к спорту молодая мама прикипела слишком глубоко, чтобы отказаться от продолжения профессиональной карьеры. Только теперь основное внимание стала уделять парной игре, в которой и раньше добивалась успехов, считая ее фоном для одиночки. В 2020 году Вера в Нью-Йорке, объединившись с немкой Лаурой Зигемунд, выиграла первый за восемь лет турнир Большого шлема. А в 2023-м с ней же стала чемпионкой итогового турнира года в WTA. И это в 39-летнем возрасте!
© Фото : Соцсети спортсменаРоссийская теннисистка Вера Звонарева
Российская теннисистка Вера Звонарева - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фото : Соцсети спортсмена
Российская теннисистка Вера Звонарева
После "Ролан Гаррос" 2024 года, где Звонарева в паре с Миррой Андреевой дошла до четвертьфинала, легенда российского тенниса вновь пропала. Многие подумали, что уже насовсем. Но в декабре прошлого года неутомимая Вера сыграла на "челленджере" в Дубае в паре с годящейся ей в дочери 17-летней соотечественницей Радой Золотаревой, а заодно "погоняла" и в одиночке, дойдя аж до финала. И решила отпраздновать Новый год поездкой в Австралию. Уже очевидно, что не напрасной – за несколько побед на турнире Большого шлема Звонарева как минимум неплохо заработает.
Но совершенно очевидно, что для Веры, за карьеру зачислившей на личный счет более 16 с половиной миллионов долларов, теннис нынче – исключительно для души. И это означает, что играть она будет до тех пор, пока спорт будет доставлять ей удовольствие. Знаменитая Мартина Навратилова, например, выступала до 50 лет, выиграв в этом возрасте титул Большого шлема в миксте. Почему бы Звонаревой не превзойти это достижение?
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Медведев в пяти сетах обыграл Марожана в третьем круге Australian Open
23 января, 07:31
 
ТеннисСпортМария ШараповаВера ЗвонареваМирра АндрееваЖенская теннисная ассоциация (WTA)Australian Open
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Калгари
    Вашингтон
    1
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Сент-Луис
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Филадельфия
    3
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Ванкувер
    Нью-Джерси
    4
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сиэтл
    Анахайм
    2
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала