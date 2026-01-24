https://ria.ru/20260124/zhenschina-2070098404.html
Женщина, утопившая ребенка в Москве, страдает психическим заболеванием
Женщина, утопившая ребенка в Москве, страдает психическим заболеванием - РИА Новости, 24.01.2026
Женщина, утопившая ребенка в Москве, страдает психическим заболеванием
Женщина, утопившая ребенка в Москве, страдает психическим заболеванием, однако на учетах не состояла, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T19:14:00+03:00
2026-01-24T19:14:00+03:00
2026-01-24T19:14:00+03:00
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20260124/sk-2070097942.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Женщина, утопившая ребенка в Москве, страдает психическим заболеванием
РИА Новости: женщина, утопившая ребенка в Москве, психически больна