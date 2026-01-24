https://ria.ru/20260124/zemletryasenie-2069998941.html
Магнитуда землетрясения в Стамбуле составила 5,2
Магнитуда ощущавшегося в Стамбуле землетрясения составила 5,2, сообщили сейсмологи обсерватории Кандилли. РИА Новости, 24.01.2026
СТАМБУЛ, 24 янв - РИА Новости.
Магнитуда ощущавшегося в Стамбуле землетрясения составила 5,2, сообщили
сейсмологи обсерватории Кандилли.
Толчки ощущались в 0.26 мск в некоторых районах Стамбула, передавал корреспондент РИА Новости.
"Магнитуда землетрясения составила 5,2, эпицентр располагался у города Сындыргы провинции Балыкесир. Очаг залегал на глубине 11 километров", - сообщили сейсмологи.
В свою очередь сейсмологи Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) оценили магнитуду в 5,1.
Аналогичное землетрясение в районе города Сындыргы магнитудой 6,1 произошло в августе, тогда, по официальным данным, обрушилось одно здание, пострадали не менее четырех человек. Афтершоки с тех пор продолжаются еженедельно и в ряде случаев ощущаются в соседних провинциях.