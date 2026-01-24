Магнитуда землетрясения в Стамбуле составила 5,2

В свою очередь сейсмологи Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) оценили магнитуду в 5,1.

Аналогичное землетрясение в районе города Сындыргы магнитудой 6,1 произошло в августе, тогда, по официальным данным, обрушилось одно здание, пострадали не менее четырех человек. Афтершоки с тех пор продолжаются еженедельно и в ряде случаев ощущаются в соседних провинциях.