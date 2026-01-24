https://ria.ru/20260124/zelenskiy-2070086822.html
Зеленский назвал переговоры в Абу-Даби конструктивными
Владимир Зеленский заявил, что стороны многое успели обсудить в ходе переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, назвал переговоры конструктивными. РИА Новости, 24.01.2026
Зеленский назвал переговоры в Абу-Даби конструктивными
Зеленский: стороны в Абу-Даби многое успели обсудить