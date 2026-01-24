Рейтинг@Mail.ru
17:26 24.01.2026 (обновлено: 17:40 24.01.2026)
Зеленский назвал переговоры в Абу-Даби конструктивными
Зеленский назвал переговоры в Абу-Даби конструктивными
Владимир Зеленский заявил, что стороны многое успели обсудить в ходе переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, назвал переговоры конструктивными. РИА Новости, 24.01.2026
в мире, абу-даби, россия, сша, игорь костюков (генштаб), владимир зеленский
В мире, Абу-Даби, Россия, США, Игорь Костюков (Генштаб), Владимир Зеленский
Зеленский назвал переговоры в Абу-Даби конструктивными

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что стороны многое успели обсудить в ходе переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, назвал переговоры конструктивными.
"Многое успели обсудить, и важно, что разговоры были конструктивными", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины. Российскую делегацию из представителей Минобороны, которые обсуждали вопросы безопасности, возглавил начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.
Зеленский рассказал, когда может пройти следующий раунд переговоров
Вчера, 17:36
 
