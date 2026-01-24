На Западе раскрыли, какой неожиданный удар получил Зеленский от Трампа

Всемирный экономический форум в Давосе проходил с 19 по 23 января. Если до начала события Украина считалась одной из главных тем предстоящих встреч в Давосе, то в итоге, по сообщениям издания Financial Times, прошедшее мероприятие стало настоящим ударом для Зеленского.