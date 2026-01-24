Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал заявление после российского удара возмездия - РИА Новости, 24.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
15:51 24.01.2026
Зеленский сделал заявление после российского удара возмездия
Зеленский сделал заявление после российского удара возмездия
Владимир Зеленский призвал срочно дать Украине системы ПВО после удара ВС России. Об этом он написал в Telegram-канале. "Каждый такой российский удар по... РИА Новости, 24.01.2026
Зеленский сделал заявление после российского удара возмездия

Зеленский призвал срочно дать Украине системы ПВО после удара ВС России

© REUTERS / Romina AmatoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© REUTERS / Romina Amato
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский призвал срочно дать Украине системы ПВО после удара ВС России. Об этом он написал в Telegram-канале.

"Каждый такой российский удар по энергетике доказывает, что нельзя медлить с поставками ПВО. Рассчитываем на реакцию и помощь всех наших партнеров", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
На Западе ужаснулись произошедшему с Зеленским
Вчера, 08:55
Кроме того Зеленский добавил, что Украина и Соединенные Штаты должны реализовать некие планы, о которых он "договорился с главой Белого дома Дональдом Трампом".

Минобороны России раннее сообщило, что в ночь на субботу нанесла массированный удар возмездия по украинскому заводу, выпускающему беспилотники дальнего действия, и объектам ТЭК, связанным с ВСУ. В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
"Их цель". Орбан раскрыл, на что решилась Украина
Вчера, 12:50
 
