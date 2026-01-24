Зеленский сделал заявление после российского удара возмездия

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский призвал срочно дать Украине системы ПВО после удара ВС России. Об этом он написал в Telegram-канале. "Каждый такой российский удар по энергетике доказывает, что нельзя медлить с поставками ПВО. Рассчитываем на реакцию и помощь всех наших партнеров", — говорится в публикации.

Кроме того Зеленский добавил, что Украина и Соединенные Штаты должны реализовать некие планы, о которых он "договорился с главой Белого дома Дональдом Трампом".



Минобороны России раннее сообщило, что в ночь на субботу нанесла массированный удар возмездия по украинскому заводу, выпускающему беспилотники дальнего действия, и объектам ТЭК, связанным с ВСУ. В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.