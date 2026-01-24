https://ria.ru/20260124/zelenskiy-2070065860.html
В Британии рассказали, на что решился Зеленский из-за проблем на Украине
В Британии рассказали, на что решился Зеленский из-за проблем на Украине - РИА Новости, 24.01.2026
В Британии рассказали, на что решился Зеленский из-за проблем на Украине
Владимир Зеленский с цель добиться расположения со стороны президента США Дональда Трампа решил сделать из Европы "козла отпущения" за свои неудачи на Украине,... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T14:09:00+03:00
2026-01-24T14:09:00+03:00
2026-01-24T17:27:00+03:00
в мире
европа
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
евросоюз
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070038337_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_b9c26d4469391ecde62f73f480adbd8c.jpg
https://ria.ru/20260123/sostoyanie-2069992802.html
европа
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070038337_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_f4b51f372ae2a021336a93ea4f8b0d6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Европа, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Евросоюз, Мирный план США по Украине
В Британии рассказали, на что решился Зеленский из-за проблем на Украине
Unherd: Зеленский решил превратить ЕС в козла отпущения