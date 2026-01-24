Рейтинг@Mail.ru
В Британии рассказали, на что решился Зеленский из-за проблем на Украине
14:09 24.01.2026 (обновлено: 17:27 24.01.2026)
В Британии рассказали, на что решился Зеленский из-за проблем на Украине
В Британии рассказали, на что решился Зеленский из-за проблем на Украине
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский с цель добиться расположения со стороны президента США Дональда Трампа решил сделать из Европы "козла отпущения" за свои неудачи на Украине, пишет Unherd.
"Зеленскому нужен козел отпущения за трудности в войне и последующих переговорах. Посмотрите, как он хвалил решительность Трампа в Венесуэле и санкции США. Критика звучала в адрес бездействия Европы, но не Америки. Даже непримиримость Трампа была виной континента, потому что "он не хочет слушать такую ​​Европу"", — говорится в материале.
В тексте отмечается, что еще одной причиной дерзости главы киевского режима в адрес ЕС стало позитивное восприятие такой критики в США. Его выступление могло показаться призывом к усилению Европы, однако на самом деле скрывало потребность в ее слабости, уточняется в публикации.
Зеленский во время выступления в Давосе 22 января попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить. Говоря о слабости Старого света, глава киевского режима упомянул отправку ничтожно малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"На грани коллапса". СМИ раскрыли тревожную правду о состоянии Зеленского
23 января, 22:46
 
