Политолог прокомментировал слова Зеленского в адрес Орбана

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Высказывания Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана направлены на то, чтобы не допустить его победы на предстоящих выборах в республике, выразил мнение в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", политолог Василий Вакаров.