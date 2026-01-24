Политолог прокомментировал слова Зеленского в адрес Орбана

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Высказывания Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана направлены на то, чтобы не допустить его победы на предстоящих выборах в республике, выразил мнение в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", политолог Василий Вакаров.
Ранее Зеленский в ходе своего выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосезаявил, что "силы, пытающиеся уничтожить Европу" якобы свободно действуют даже в Европе и что каждый "Виктор", живущий на европейские деньги и продающий при этом европейские интересы, заслуживает, по мнению Зеленского, "подзатыльник". В свою очередь Орбан заявил, что каждый получит по заслугам.
"Все высказывания Зеленского направлены на то, чтобы "уничтожить" Орбана и не дать ему в будущем продлить свое правление", - сказал Вакаров.
Он отметил, что политический аспект в таких высказываниях безусловно есть, европейские и западные глобалисты, вместе с Зеленским, который является их "подпевалой" будут делать все, чтобы сбить политические амбиции Виктора Орбана перед предстоящими выборами.
Зеленский не первый раз неуважительно высказывается в адрес Орбана, в частности, он это делал комментируя сомнения венгерского премьера в целесообразности принятия Украины в Евросоюз.
Очередные парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля 2026 года.
