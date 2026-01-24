Рейтинг@Mail.ru
Политолог прокомментировал слова Зеленского в адрес Орбана - РИА Новости, 24.01.2026
12:48 24.01.2026
Политолог прокомментировал слова Зеленского в адрес Орбана
Политолог прокомментировал слова Зеленского в адрес Орбана - РИА Новости, 24.01.2026
Политолог прокомментировал слова Зеленского в адрес Орбана
Высказывания Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана направлены на то, чтобы не допустить его... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T12:48:00+03:00
2026-01-24T12:48:00+03:00
Политолог прокомментировал слова Зеленского в адрес Орбана

Политолог Вакаров: слова Зеленского направлены на то, чтобы уничтожить Орбана

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Высказывания Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана направлены на то, чтобы не допустить его победы на предстоящих выборах в республике, выразил мнение в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", политолог Василий Вакаров.
Ранее Зеленский в ходе своего выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосезаявил, что "силы, пытающиеся уничтожить Европу" якобы свободно действуют даже в Европе и что каждый "Виктор", живущий на европейские деньги и продающий при этом европейские интересы, заслуживает, по мнению Зеленского, "подзатыльник". В свою очередь Орбан заявил, что каждый получит по заслугам.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
На Западе ужаснулись произошедшему с Зеленским
Вчера, 08:55
«
"Все высказывания Зеленского направлены на то, чтобы "уничтожить" Орбана и не дать ему в будущем продлить свое правление", - сказал Вакаров.
Он отметил, что политический аспект в таких высказываниях безусловно есть, европейские и западные глобалисты, вместе с Зеленским, который является их "подпевалой" будут делать все, чтобы сбить политические амбиции Виктора Орбана перед предстоящими выборами.
Зеленский не первый раз неуважительно высказывается в адрес Орбана, в частности, он это делал комментируя сомнения венгерского премьера в целесообразности принятия Украины в Евросоюз.
Очередные парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля 2026 года.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
"Жизнь рассудит". Орбан резко ответил на оскорбления Зеленского
22 января, 19:35
 
В миреВенгрияДавосЕвропаВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанМирный план США по Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
