08:55 24.01.2026 (обновлено: 19:09 24.01.2026)
На Западе ужаснулись произошедшему с Зеленским
в мире
европа
владимир зеленский
давос
в мире, европа, владимир зеленский, давос
В мире, Европа, Владимир Зеленский, Давос
На Западе ужаснулись произошедшему с Зеленским

Журналист Панчевски заявил, что Зеленский потерял связь с реальностью

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Выступление Владимира Зеленского в Давосе показало его оторванность от реальности, написал журналист The Wall Street Journal Боян Панчевски в соцсети X.

"Зеленский теряет контроль над ситуацией. Его нападки на Европу не только не соответствуют действительности, но и воспринимаются как глубокая неблагодарность, в то время как украинское государство буквально живет на европейские деньги", — говорится в публикации.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Орбан сделал новое заявление об Украине
Вчера, 08:34
Журналист отметил, что одна только Германия выделяет около восьми миллиардов евро в год на украинских беженцев.

Между тем уголовное расследование по факту разгула коррупции дошло до ближайших соратников Зеленского, которые были вынуждены уйти в отставку или бежать из страны, добавил он. Кроме того, по данным следователей и западных спецслужб, около трети каждой крупной транзакции с участием донорских средств разворовывается, написал Панчевски.

Глава киевского режима посвятил свое выступление критике Европы, обвинив ее в бездействии и несамостоятельности. По его словам, союзники советуют украинской стороне не упоминать ракеты Tomahawk в разговорах с американской стороной — "не портить им настроение", а также не поднимать тему поставок ракет Taurus.
Кадры с переговоров по Украине в Абу-Даби от эмиратского госагентства WAM - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Британии сделали громкое заявление на фоне переговоров в Абу-Даби
Вчера, 09:23
 
