Журналист отметил, что одна только Германия выделяет около восьми миллиардов евро в год на украинских беженцев.



Между тем уголовное расследование по факту разгула коррупции дошло до ближайших соратников Зеленского, которые были вынуждены уйти в отставку или бежать из страны, добавил он. Кроме того, по данным следователей и западных спецслужб, около трети каждой крупной транзакции с участием донорских средств разворовывается, написал Панчевски.



Глава киевского режима посвятил свое выступление критике Европы, обвинив ее в бездействии и несамостоятельности. По его словам, союзники советуют украинской стороне не упоминать ракеты Tomahawk в разговорах с американской стороной — "не портить им настроение", а также не поднимать тему поставок ракет Taurus.