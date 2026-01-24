Рейтинг@Mail.ru
24.01.2026
02:36 24.01.2026
Врач предупредила об опасности поиска диагноза в интернете
Врач предупредила об опасности поиска диагноза в интернете
Поиск диагноза и протокола лечения в интернете опасен и может обернуться обострением хронических заболеваний и развитием тяжелых осложнений, рассказала РИА... РИА Новости, 24.01.2026
2026
Врач предупредила об опасности поиска диагноза в интернете

РИА Новости: Дроздова заявила, что поиск диагноза в сети грозит осложнениями

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Поиск диагноза и протокола лечения в интернете опасен и может обернуться обострением хронических заболеваний и развитием тяжелых осложнений, рассказала РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике Любовь Дроздова.
"Использование чат-ботов с ИИ и поиска в интернете для постановки диагноза и выбора лечения действительно может быть опасным. Такие системы не видят пациента, не знают его анамнез, сопутствующие болезни, лекарства, аллергии, психоэмоциональное состояние. Их ответы нередко звучат уверенно, но могут быть неточными, противоречивыми или вообще ошибочными. Это чревато поздним обращением за помощью, выбором неверного лечения, обострением хронических заболеваний и тяжелыми осложнениями", - сообщила специалист.
7 ноября 2025, 21:49
Ученые рассказали, как выявить опасную болезнь за несколько лет до диагноза
7 ноября 2025, 21:49
Дроздова добавила, что даже самые продвинутые нейросети - это не врачи. По словам эксперта, такие технологии могут помочь человеку сориентироваться в терминах, подсказать, какие вопросы задать специалисту, напомнить о важности профилактики, однако они не способны полноценно заменить клинический осмотр, анализ результатов обследований и медицинское решение, основанное на опыте и ответственности конкретного врача.
"Отдельная проблема - рост тревожности, когда человек, перечитав описания болезней и "поговорив" с ботом, начинает видеть у себя самые тяжелые диагнозы", - добавила Дроздова.
Она рекомендовала при любых тревожащих симптомах использовать интернет и ИИ только как вспомогательный источник информации, но за диагнозом и лечением обязательно обращаться к медицинскому специалисту.
19 января, 06:44
Эксперт рассказал, почему не стоит делиться медицинскими данными с ИИ
19 января, 06:44
 
