Врач предупредила об опасности поиска диагноза в интернете

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Поиск диагноза и протокола лечения в интернете опасен и может обернуться обострением хронических заболеваний и развитием тяжелых осложнений, рассказала РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике Любовь Дроздова.

"Использование чат-ботов с ИИ и поиска в интернете для постановки диагноза и выбора лечения действительно может быть опасным. Такие системы не видят пациента, не знают его анамнез, сопутствующие болезни, лекарства, аллергии, психоэмоциональное состояние. Их ответы нередко звучат уверенно, но могут быть неточными, противоречивыми или вообще ошибочными. Это чревато поздним обращением за помощью, выбором неверного лечения, обострением хронических заболеваний и тяжелыми осложнениями", - сообщила специалист.

Дроздова добавила, что даже самые продвинутые нейросети - это не врачи. По словам эксперта, такие технологии могут помочь человеку сориентироваться в терминах, подсказать, какие вопросы задать специалисту, напомнить о важности профилактики, однако они не способны полноценно заменить клинический осмотр, анализ результатов обследований и медицинское решение, основанное на опыте и ответственности конкретного врача.

"Отдельная проблема - рост тревожности, когда человек, перечитав описания болезней и "поговорив" с ботом, начинает видеть у себя самые тяжелые диагнозы", - добавила Дроздова.