Захарова рассказала о чувствах при посещении посольства Китая в Москве
Захарова рассказала о чувствах при посещении посольства Китая в Москве - РИА Новости, 24.01.2026
Захарова рассказала о чувствах при посещении посольства Китая в Москве
Каждый раз, когда посещаешь посольство Китая в Москве, понимаешь, что дружба между странами существует не только на бумаге и в формальных встречах, но и в живом РИА Новости, 24.01.2026
в мире
китай
россия
москва
мария захарова
Захарова рассказала о чувствах при посещении посольства Китая в Москве
Захарова: посещая посольство КНР, понимаешь, что дружба есть не только на бумаге
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
Каждый раз, когда посещаешь посольство Китая в Москве, понимаешь, что дружба между странами существует не только на бумаге и в формальных встречах, но и в живом общении и взаимном уважении, заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В пятницу в посольстве КНР
состоялся традиционный торжественный новогодний приём для ведущих российских СМИ, в котором приняли участие и российские дипломаты.
"Каждый раз, переступая порог посольства на улице Дружбы (адрес посольства Китая - ред.), понимаешь: российско-китайская дружба существует не только на бумаге и в формулировках документов, но проявляется и в живом общении, взаимном уважении и общей ответственности за будущее, которое мы продолжаем строить вместе", - написала она в своем Telegram-канале.
Она отметила, что это была тёплая, лишённая формальностей встреча друзей, чьё сотрудничество во всех сферах, в том числе в информационной, проверено временем.
"Дружба между Россией
и Китаем – навсегда!" - заключила официальный представитель МИД.