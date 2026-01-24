Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала о чувствах при посещении посольства Китая в Москве
14:35 24.01.2026
Захарова рассказала о чувствах при посещении посольства Китая в Москве
Захарова рассказала о чувствах при посещении посольства Китая в Москве
2026-01-24T14:35:00+03:00
2026-01-24T14:35:00+03:00
в мире
китай
россия
москва
мария захарова
китай
россия
москва
в мире, китай, россия, москва, мария захарова
В мире, Китай, Россия, Москва, Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Каждый раз, когда посещаешь посольство Китая в Москве, понимаешь, что дружба между странами существует не только на бумаге и в формальных встречах, но и в живом общении и взаимном уважении, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В пятницу в посольстве КНР состоялся традиционный торжественный новогодний приём для ведущих российских СМИ, в котором приняли участие и российские дипломаты.
"Каждый раз, переступая порог посольства на улице Дружбы (адрес посольства Китая - ред.), понимаешь: российско-китайская дружба существует не только на бумаге и в формулировках документов, но проявляется и в живом общении, взаимном уважении и общей ответственности за будущее, которое мы продолжаем строить вместе", - написала она в своем Telegram-канале.
Она отметила, что это была тёплая, лишённая формальностей встреча друзей, чьё сотрудничество во всех сферах, в том числе в информационной, проверено временем.
"Дружба между Россией и Китаем – навсегда!" - заключила официальный представитель МИД.
