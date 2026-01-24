Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала слова Наргиз о принуждении к исполнению ее песни
Культура
 
01:27 24.01.2026
Захарова прокомментировала слова Наргиз о принуждении к исполнению ее песни
Захарова прокомментировала слова Наргиз о принуждении к исполнению ее песни
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова певицы Наргиз Закировой о том, что музыкальный продюсер Макс Фадеев якобы заставлял... РИА Новости, 24.01.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Захарова прокомментировала слова Наргиз о принуждении к исполнению ее песни

Захарова назвала слова Закировой о принуждении петь ее песню бредом

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова певицы Наргиз Закировой о том, что музыкальный продюсер Макс Фадеев якобы заставлял певицу исполнять её песню "Верните память".
Захарова сообщила, что представители СМИ обратились к ней с просьбой прокомментировать рассказ Закировой о том, как Фадеев "заставлял" петь ее песни, которые Закирова петь якобы не хотела.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Захарова представила песню Киркорова, для которой написала слова
31 декабря 2025, 12:52
"Грянул бред"... Так как с этим неадекватным враньем Наргиз прошла не одно интервью, внесу ясность… О том, что песня "Верните память" посвящена нашим бойцам и появилась как эмоциональный отклик на гибель летчика Пешкова, и то, кто ее написал, она знала до не только премьеры, но даже записи песни. Макс Фадеев рассказал ей о проекте. Перед записью (это было мое условие, чтобы исполнитель знал, о чем песня) Наргиз позвонила мне, мы проговорили час, я рассказала о том, как ее написала. Рассказала в деталях", - написала она в своем Telegram-канале.
Захарова пояснила, что по этой причине рассказы певицы о том, что она якобы не знала, о чем песня и кто автор, - абсолютная ложь.
"Песню она спела с удовольствием, очень благодарила за такую возможность меня лично, делилась своим переживаниями от первого исполнения на московском кинофестивале. Когда Макс Фадеев расторг с ней контракт, она написала мне, что хочет и дальше петь эту песню и просит разрешения. Скриншот прилагаю", - подчеркнула она, прикрепив скриншоты переписки с Наргиз к посту.
Захарова отметила, что иноагентские медиа создают фейки, анонсируют "разоблачение", "охают и ахают в эфире, не могут поверить, как так получилось".
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Захарова представила клип на песню о матерях, потерявших сыновей
23 декабря 2025, 20:38
"Так же, как они адски врут в данном случае про песню, так же они создают мифологемы обо всём подряд. Смешно, что это вранье вышло с пометкой "правда". С таким же пафосом они врут про Бучу, про якобы украденных Россией украинских детей и так далее", - написала она.
По словам официального представителя МИД, она задавала вопросы ряду "интервьюеров", зачем они это делают и не хотят ли дать опровержение.
"Ответ был чудесный: а Вы лучше приходите к нам и сами расскажите. То есть сначала придумывается пошлая драматургия на тему несуществующего, а затем тебе предлагают прийти в эфир и начать оправдываться", - сообщила Захарова.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Захарова опубликовала совместную песню с рэпером Птахой
30 ноября 2025, 00:39
 
