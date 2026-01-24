Захарова прокомментировала слова Наргиз о принуждении к исполнению ее песни

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова певицы Наргиз Закировой о том, что музыкальный продюсер Макс Фадеев якобы заставлял певицу исполнять её песню "Верните память".

Захарова сообщила, что представители СМИ обратились к ней с просьбой прокомментировать рассказ Закировой о том, как Фадеев "заставлял" петь ее песни, которые Закирова петь якобы не хотела.

"Грянул бред"... Так как с этим неадекватным враньем Наргиз прошла не одно интервью, внесу ясность… О том, что песня "Верните память" посвящена нашим бойцам и появилась как эмоциональный отклик на гибель летчика Пешкова, и то, кто ее написал, она знала до не только премьеры, но даже записи песни. Макс Фадеев рассказал ей о проекте. Перед записью (это было мое условие, чтобы исполнитель знал, о чем песня) Наргиз позвонила мне, мы проговорили час, я рассказала о том, как ее написала. Рассказала в деталях", - написала она в своем Telegram-канале.

Захарова пояснила, что по этой причине рассказы певицы о том, что она якобы не знала, о чем песня и кто автор, - абсолютная ложь.

"Песню она спела с удовольствием, очень благодарила за такую возможность меня лично, делилась своим переживаниями от первого исполнения на московском кинофестивале. Когда Макс Фадеев расторг с ней контракт, она написала мне, что хочет и дальше петь эту песню и просит разрешения. Скриншот прилагаю", - подчеркнула она, прикрепив скриншоты переписки с Наргиз к посту.

Захарова отметила, что иноагентские медиа создают фейки, анонсируют "разоблачение", "охают и ахают в эфире, не могут поверить, как так получилось".

"Так же, как они адски врут в данном случае про песню, так же они создают мифологемы обо всём подряд. Смешно, что это вранье вышло с пометкой "правда". С таким же пафосом они врут про Бучу, про якобы украденных Россией украинских детей и так далее", - написала она.

По словам официального представителя МИД, она задавала вопросы ряду "интервьюеров", зачем они это делают и не хотят ли дать опровержение.