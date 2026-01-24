Рейтинг@Mail.ru
Выходка Зеленского в Давосе вызвала возмущение на Западе - РИА Новости, 24.01.2026
16:56 24.01.2026
Выходка Зеленского в Давосе вызвала возмущение на Западе
Выходка Зеленского в Давосе вызвала возмущение на Западе
в мире, давос, украина, европа, владимир зеленский, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Давос, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Прауд: Зеленский читает лекции Европе, в то время как экономика Украины страдает

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Британский дипломат Ян Прауд в соцсети X раскритиковал речь Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форме в Давосе, в которой он жаловался на бездействие Европы.
"Зеленский профессиональный комик, окруженный приятелями, которые регулярно расхищают западную помощь читает лекции Европе о том, что она превратилась в "державу среднего уровня", в то время как при его власти экономика Украины меньше, чем у Кубы, хотя она должна быть больше, чем у Финляндии", — обрушился он с критикой.
На Западе ужаснулись произошедшему с Зеленским
Вчера, 08:55
Кроме того, дипломата удивило само присутствие главы киевского режима на Всемирном экономическом форуме.
Зеленский во время выступления в Давосе 22 января попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить. Говоря о слабости Старого света, глава киевского режима упомянул отправку ничтожно малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.
В Британии рассказали, на что решился Зеленский из-за проблем на Украине
Вчера, 14:09
 
