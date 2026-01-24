Шредер призвал остановить наращивание вооружений

По мнению экс-канцлера, необходимо стремиться к тому, что укрепляет мир, свободу и сотрудничество, а не создавать новые образы врагов.

В МИД Российской Федерации подчеркивали, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.