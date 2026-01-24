Рейтинг@Mail.ru
03:30 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/vooruzheniya-2070009016.html
Шредер призвал остановить наращивание вооружений
2026-01-24T03:30:00+03:00
2026-01-24T03:30:00+03:00
в мире, европа, россия, германия, герхард шредер, нато
В мире, Европа, Россия, Германия, Герхард Шредер, НАТО
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер . Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер призвал остановить наращивание вооружений.
"Эскалация военного наращивания вооружений в ядерную эпоху не должна быть нашим путем. Возврат к циклическим войнам должен быть исключен. Расширение военных возможностей не требуется", - написал Шрёдер в статье для газеты Berliner Zeitung.
По мнению экс-канцлера, необходимо стремиться к тому, что укрепляет мир, свободу и сотрудничество, а не создавать новые образы врагов.
"Мы должны сделать все, чтобы усилить "мироспособность" нашей страны и Европы. Это обязанность, вытекающая из немецкой и европейской истории", - уточнил Шрёдер.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
В МИД Российской Федерации подчеркивали, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
