Родригес будет ориентироваться на сотрудничество с США, считает эксперт

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес будет ориентироваться на сотрудничество с США, чтобы усилить свои позиции в стране, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости директор Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Дмитрий Розенталь.
По его словам, Родригес всегда была абсолютно лояльным человеком президента Венесуэлы Николаса Мадуро и воспринималась как его последователь. Розенталь отметил, что она представляет одно из крыльев чавизма, ей сложнее будет удерживать свои позиции.
"Поэтому с высокой долей вероятности она будет расширять те политические силы, которые ее поддерживают и, может быть, пойдет на альянс с какой-то частью оппозиции, но и с высокой вероятностью будет ориентироваться на сотрудничество с США, потому что американцы смогут гарантировать определенную устойчивость ее правительству", - полагает глава ИЛА РАН.
По мнению Розенталя, президент США Дональд Трамп будет оказывать давление на Родригес.
"В случае необходимости будет угрожать ей продолжением военных операций или использовать фактор давления, общаясь с Марина Корина Мачадо: если вы не будете вести себя так, как мы хотим, то вас заменим на нее", - считает глава ИЛА РАН.
Чавизм - это идейное наследие президента Венесуэлы Уго Чавеса (1999-2013). Оно предполагает единство Латинской Америки и ориентацию на "социализм 21 века", повышение роли армии и использование военных в гражданских процессах, работу по борьбе с социальным неравенством.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным Минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция США в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.
