Родригес будет ориентироваться на сотрудничество с США, считает эксперт

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес будет ориентироваться на сотрудничество с США, чтобы усилить свои позиции в стране, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости директор Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Дмитрий Розенталь.

"В случае необходимости будет угрожать ей продолжением военных операций или использовать фактор давления, общаясь с Марина Корина Мачадо: если вы не будете вести себя так, как мы хотим, то вас заменим на нее", - считает глава ИЛА РАН.