Родригес будет ориентироваться на сотрудничество с США, считает эксперт
14:05 24.01.2026
Родригес будет ориентироваться на сотрудничество с США, считает эксперт
Родригес будет ориентироваться на сотрудничество с США, считает эксперт
Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес будет ориентироваться на сотрудничество с США, чтобы усилить свои позиции в стране, такое мнение выразил в... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T14:05:00+03:00
2026-01-24T14:05:00+03:00
2026
в мире, сша, венесуэла, николас мадуро, дональд трамп, делси родригес
В мире, США, Венесуэла, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Делси Родригес
Родригес будет ориентироваться на сотрудничество с США, считает эксперт

Глава ИЛА РАН Розенталь: Родригес будет ориентироваться на сотрудничество с США

Дельси Родригес . Архивное фото
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес будет ориентироваться на сотрудничество с США, чтобы усилить свои позиции в стране, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости директор Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Дмитрий Розенталь.
По его словам, Родригес всегда была абсолютно лояльным человеком президента Венесуэлы Николаса Мадуро и воспринималась как его последователь. Розенталь отметил, что она представляет одно из крыльев чавизма, ей сложнее будет удерживать свои позиции.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Родригес рассказала о диалоге с США
22 января, 02:44
"Поэтому с высокой долей вероятности она будет расширять те политические силы, которые ее поддерживают и, может быть, пойдет на альянс с какой-то частью оппозиции, но и с высокой вероятностью будет ориентироваться на сотрудничество с США, потому что американцы смогут гарантировать определенную устойчивость ее правительству", - полагает глава ИЛА РАН.
По мнению Розенталя, президент США Дональд Трамп будет оказывать давление на Родригес.
"В случае необходимости будет угрожать ей продолжением военных операций или использовать фактор давления, общаясь с Марина Корина Мачадо: если вы не будете вести себя так, как мы хотим, то вас заменим на нее", - считает глава ИЛА РАН.
Чавизм - это идейное наследие президента Венесуэлы Уго Чавеса (1999-2013). Оно предполагает единство Латинской Америки и ориентацию на "социализм 21 века", повышение роли армии и использование военных в гражданских процессах, работу по борьбе с социальным неравенством.
Автозаправочная станция в Матансасе, Куба. Январь 2026 года - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Жители Кубы отреагировали на заявления Трампа о венесуэльской нефти
16 января, 08:36
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным Минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция США в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп заявил, что теперь любит Венесуэлу
20 января, 21:57
 
В миреСШАВенесуэлаНиколас МадуроДональд ТрампДелси Родригес
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
