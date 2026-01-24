Вагенкнехт призвала Германию отказаться от размещения американских ракет

БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Германия и Европа должны отказаться от политики подчинения Соединенным Штатам и не допустить размещения на своей территории американских ракет средней дальности, заявила лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.

В июле 2024 года предыдущая администрация США и правительство Германии объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия в ФРГ, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии.