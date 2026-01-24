Рейтинг@Mail.ru
Вагенкнехт призвала Германию отказаться от размещения американских ракет - РИА Новости, 24.01.2026
14:18 24.01.2026
Вагенкнехт призвала Германию отказаться от размещения американских ракет
Вагенкнехт призвала Германию отказаться от размещения американских ракет
2026-01-24T14:18:00+03:00
2026-01-24T14:18:00+03:00
в мире
германия
европа
сша
владимир путин
сара вагенкнехт
александр лукашенко
в мире, германия, европа, сша, владимир путин, сара вагенкнехт, александр лукашенко
В мире, Германия, Европа, США, Владимир Путин, Сара Вагенкнехт, Александр Лукашенко
БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Германия и Европа должны отказаться от политики подчинения Соединенным Штатам и не допустить размещения на своей территории американских ракет средней дальности, заявила лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.
Как отметила политик, "имперский маниакальный размах" американских властей окончательно разоблачил разговоры о "ценностно-ориентированном порядке" и о США как бескорыстной державе-защитнике, "показав их сказкой".
Трамп пошутил о возможном размещении ядерных ракет на крыше Белого дома
5 августа 2025, 19:58
Трамп пошутил о возможном размещении ядерных ракет на крыше Белого дома
5 августа 2025, 19:58
«
"Тем более лживым выглядит возмущение немецких трансатлантистов, которые в прошлом почти не находили ни слова критики в адрес не менее жестокой силовой политики предшественников Трампа. Германия и Европа должны наконец освободиться от своей покорности американской политике! Прежде всего необходимо отменить запланированное на этот год размещение американских ракет средней дальности, которое резко повышает опасность войны для Германии", - написала она в своем аккаунте в соцсети Х.
В июле 2024 года предыдущая администрация США и правительство Германии объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия в ФРГ, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии.
Президент России Владимир Путин заявлял, что в случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности. В декабре президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему средней дальности "Орешник". Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года. Заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Сергей Лагодюк заявлял, что решение было принято в ответ на шаги США и Германии по размещению ракет средней дальности в Европе.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
МИД Китая обвинил США в спекуляциях на тему межконтинентальных ракет
23 декабря 2025, 11:38
 
