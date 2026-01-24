Союзник Эрдогана исключил проведение досрочных выборов в Турции

В ответ Озель заявлял, что действующий глава государства, по его мнению, не сможет вновь баллотироваться в 2028 году, поэтому настаивает на проведении досрочного голосования. Старший советник президента и заместитель председателя Совета по правовой политике при главе государства Мехмет Учум ранее допускал возможность досрочных выборов в последнем квартале 2027 года или в начале 2028 года при соответствующем решении парламента.

В 2017 году Турция перешла к президентской форме правления по итогам референдума. Согласно действующей конституции, президент может занимать должность не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на второй пятилетний срок. Оппозиция утверждает, что фактически речь идёт о третьем сроке, поскольку он занимал пост президента и в период с 2014 по 2018 год, когда в стране действовала парламентская система.