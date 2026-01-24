Рейтинг@Mail.ru
Союзник Эрдогана исключил проведение досрочных выборов в Турции - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:58 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/turtsija-2070117688.html
Союзник Эрдогана исключил проведение досрочных выборов в Турции
Союзник Эрдогана исключил проведение досрочных выборов в Турции - РИА Новости, 24.01.2026
Союзник Эрдогана исключил проведение досрочных выборов в Турции
Лидер Партии националистического движения (MHP) и союзник президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган Девлет Бахчели заявил о невозможности проведения досрочных... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T23:58:00+03:00
2026-01-24T23:58:00+03:00
в мире
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/99/1492439913_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_198b95bf542a3b2d9e611658fcb16fab.jpg
https://ria.ru/20260119/interpol-2068681319.html
https://ria.ru/20250525/erdogan-2019011458.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/99/1492439913_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4b392223ef01a66fab9d5c8b08201780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция
В мире, Турция
Союзник Эрдогана исключил проведение досрочных выборов в Турции

Бахчели: проведение досрочных президентских выборов в Турции невозможно

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Вид на город Анкара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 24 янв - РИА Новости. Лидер Партии националистического движения (MHP) и союзник президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган Девлет Бахчели заявил о невозможности проведения досрочных президентских выборов в республике в нынешней региональной обстановке.
"В этот период досрочные выборы невозможны - это было бы неверным шагом. Турция окружена кольцом огня - и сейчас крайне важно сохранить стабильность", - приводит слова политика телеканал TV100.
Андрей Карлов - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Турции заявили, что Интерпол бездействует по делу об убийстве Карлова
19 января, 05:36
Заявление прозвучало на фоне сообщений о возможных политических манёврах правящей Партия справедливости и развития (AK Parti) с целью обеспечения парламентской поддержки для объявления досрочных выборов. Ранее газета Cumhuriyet со ссылкой на источники в партии сообщала, что власти рассчитывают довести число голосов в парламенте до 400, в том числе за счёт перехода депутатов из оппозиционных сил.
Между тем лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Озгюр Озель регулярно призывает к проведению досрочных выборов. Эрдоган, комментируя эти заявления, неоднократно подчёркивал, что очередные президентские выборы запланированы на 2028 год и "другой повестки нет".
В ответ Озель заявлял, что действующий глава государства, по его мнению, не сможет вновь баллотироваться в 2028 году, поэтому настаивает на проведении досрочного голосования. Старший советник президента и заместитель председателя Совета по правовой политике при главе государства Мехмет Учум ранее допускал возможность досрочных выборов в последнем квартале 2027 года или в начале 2028 года при соответствующем решении парламента.
В 2017 году Турция перешла к президентской форме правления по итогам референдума. Согласно действующей конституции, президент может занимать должность не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на второй пятилетний срок. Оппозиция утверждает, что фактически речь идёт о третьем сроке, поскольку он занимал пост президента и в период с 2014 по 2018 год, когда в стране действовала парламентская система.
Президент Турции Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
В правящей партии Турции надеются на избрание Эрдогана на новый срок
25 мая 2025, 21:00
 
В миреТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала