Союзник Эрдогана исключил проведение досрочных выборов в Турции

АНКАРА, 24 янв - РИА Новости. Лидер Партии националистического движения (MHP) и союзник президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган Девлет Бахчели заявил о невозможности проведения досрочных президентских выборов в республике в нынешней региональной обстановке.
"В этот период досрочные выборы невозможны - это было бы неверным шагом. Турция окружена кольцом огня - и сейчас крайне важно сохранить стабильность", - приводит слова политика телеканал TV100.
Заявление прозвучало на фоне сообщений о возможных политических манёврах правящей Партия справедливости и развития (AK Parti) с целью обеспечения парламентской поддержки для объявления досрочных выборов. Ранее газета Cumhuriyet со ссылкой на источники в партии сообщала, что власти рассчитывают довести число голосов в парламенте до 400, в том числе за счёт перехода депутатов из оппозиционных сил.
Между тем лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Озгюр Озель регулярно призывает к проведению досрочных выборов. Эрдоган, комментируя эти заявления, неоднократно подчёркивал, что очередные президентские выборы запланированы на 2028 год и "другой повестки нет".
В ответ Озель заявлял, что действующий глава государства, по его мнению, не сможет вновь баллотироваться в 2028 году, поэтому настаивает на проведении досрочного голосования. Старший советник президента и заместитель председателя Совета по правовой политике при главе государства Мехмет Учум ранее допускал возможность досрочных выборов в последнем квартале 2027 года или в начале 2028 года при соответствующем решении парламента.
В 2017 году Турция перешла к президентской форме правления по итогам референдума. Согласно действующей конституции, президент может занимать должность не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на второй пятилетний срок. Оппозиция утверждает, что фактически речь идёт о третьем сроке, поскольку он занимал пост президента и в период с 2014 по 2018 год, когда в стране действовала парламентская система.
