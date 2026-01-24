Турция намерена продолжать решительную борьбу с ИГ*, заявил Эрдоган

АНКАРА, 24 января - РИА Новости. Турция намерена продолжать решительную борьбу с ИГ*, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в субботу в провинции Айдын на юго-западе республики.

Эрдоган также указал, что напряжённость на этнической и конфессиональной почве, по его мнению, лишь усугубляет ситуацию и приносит региону новые страдания. Власти Турции, отметил он, намерены и далее действовать с целью укрепления мира и безопасности.