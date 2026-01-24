Рейтинг@Mail.ru
16:06 24.01.2026
Турция намерена продолжать решительную борьбу с ИГ*, заявил Эрдоган
Турция намерена продолжать решительную борьбу с ИГ*, заявил Эрдоган
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
турция
в мире, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Турция намерена продолжать решительную борьбу с ИГ*, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция намерена продолжать борьбу с ИГ

© Фото : Администрация президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фото : Администрация президента Турции
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 24 января - РИА Новости. Турция намерена продолжать решительную борьбу с ИГ*, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в субботу в провинции Айдын на юго-западе республики.
"Борьба с бедствием под названием ИГИЛ* становится всё более решительной. Корни всех видов терроризма искореняются", - сказал Эрдоган.
Президент отметил, что Турция, по его словам, пожинает плоды выбранного курса, последовательно преодолевая существующие угрозы безопасности. Он подчеркнул, что ликвидация террористических структур, включая сепаратистские формирования на севере Сирии, будет способствовать стабилизации обстановки во всём регионе.
Эрдоган также указал, что напряжённость на этнической и конфессиональной почве, по его мнению, лишь усугубляет ситуацию и приносит региону новые страдания. Власти Турции, отметил он, намерены и далее действовать с целью укрепления мира и безопасности.
* Запрещенная в России террористическая организация
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
ИГ* больше не представляет систематической угрозы, заявил глава МИД Турции
13 декабря 2025, 22:42
 
