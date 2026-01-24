https://ria.ru/20260124/turtsija-2070076902.html
Турция намерена продолжать решительную борьбу с ИГ*, заявил Эрдоган
Турция намерена продолжать решительную борьбу с ИГ*, заявил Эрдоган - РИА Новости, 24.01.2026
Турция намерена продолжать решительную борьбу с ИГ*, заявил Эрдоган
Турция намерена продолжать решительную борьбу с ИГ*, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в субботу в провинции Айдын на юго-западе... РИА Новости, 24.01.2026
Турция намерена продолжать решительную борьбу с ИГ*, заявил Эрдоган
Эрдоган: Турция намерена продолжать борьбу с ИГ
АНКАРА, 24 января - РИА Новости. Турция намерена продолжать решительную борьбу с ИГ*, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в субботу в провинции Айдын на юго-западе республики.
"Борьба с бедствием под названием ИГИЛ* становится всё более решительной. Корни всех видов терроризма искореняются", - сказал Эрдоган
Президент отметил, что Турция
, по его словам, пожинает плоды выбранного курса, последовательно преодолевая существующие угрозы безопасности. Он подчеркнул, что ликвидация террористических структур, включая сепаратистские формирования на севере Сирии
, будет способствовать стабилизации обстановки во всём регионе.
Эрдоган также указал, что напряжённость на этнической и конфессиональной почве, по его мнению, лишь усугубляет ситуацию и приносит региону новые страдания. Власти Турции, отметил он, намерены и далее действовать с целью укрепления мира и безопасности.
* Запрещенная в России террористическая организация