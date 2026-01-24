Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, как США ответят на сделку Канады с Китаем
17:13 24.01.2026 (обновлено: 19:27 24.01.2026)
Трамп рассказал, как США ответят на сделку Канады с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что если Канада заключит сделку с Китаем, то на все канадские товары, ввозимые в США, будут немедленно применены пошлины в... РИА Новости, 24.01.2026
в мире
сша
канада
китай
введение трампом пошлин на импорт
в мире, сша, канада, китай, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Канада, Китай, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп рассказал, как США ответят на сделку Канады с Китаем

Трамп пригрозил Канаде пошлинами в 100% в случае заключения сделки с Китаем

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что если Канада заключит сделку с Китаем, то на все канадские товары, ввозимые в США, будут немедленно применены пошлины в сто процентов.
«

"Если Канада заключит сделку с Китаем, немедленно будут наложены стопроцентные пошлины на все канадские товары и продукты, ввозимые в США", — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
СМИ: Канада готовится к партизанской войне с США
21 января, 03:43
 
