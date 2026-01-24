https://ria.ru/20260124/trump-2070085718.html
Трамп рассказал, как США ответят на сделку Канады с Китаем
Трамп рассказал, как США ответят на сделку Канады с Китаем - РИА Новости, 24.01.2026
Трамп рассказал, как США ответят на сделку Канады с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что если Канада заключит сделку с Китаем, то на все канадские товары, ввозимые в США, будут немедленно применены пошлины в... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T17:13:00+03:00
2026-01-24T17:13:00+03:00
2026-01-24T19:27:00+03:00
в мире
сша
канада
китай
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069606634_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_9b71505bf7886bbf3b808ab121ad750c.jpg
https://ria.ru/20260121/kanada-2069200445.html
сша
канада
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069606634_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9c512a28db33513626ac6601c03c3108.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, канада, китай, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Канада, Китай, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп рассказал, как США ответят на сделку Канады с Китаем
Трамп пригрозил Канаде пошлинами в 100% в случае заключения сделки с Китаем