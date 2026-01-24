СДК ФНТР дисквалифицировала теннисистку за недостойное поведение на сборах

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Спортивно-дисциплинарная комиссия Федерации настольного тенниса России (ФНТР) дисквалифицировала 14-летнюю Екатерину Дроздову за недостойное поведение во время тренировочных сборов, сообщается на сайте федерации.

Спортсменка наказана дисквалификацией сроком на три месяца и условной дисквалификацией сроком на шесть месяцев, начиная с 21 января. В случае рецидива будет рассмотрен вопрос о выводе Дроздовой из состава сборной.