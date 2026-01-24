Рейтинг@Mail.ru
СДК ФНТР дисквалифицировала теннисистку за недостойное поведение на сборах
Теннис
 
14:53 24.01.2026
СДК ФНТР дисквалифицировала теннисистку за недостойное поведение на сборах
СДК ФНТР дисквалифицировала теннисистку за недостойное поведение на сборах
СДК ФНТР дисквалифицировала теннисистку за недостойное поведение на сборах

Настольный теннис
Настольный теннис
© Fotolia / gemenacom
Настольный теннис. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Спортивно-дисциплинарная комиссия Федерации настольного тенниса России (ФНТР) дисквалифицировала 14-летнюю Екатерину Дроздову за недостойное поведение во время тренировочных сборов, сообщается на сайте федерации.
Спортсменка наказана дисквалификацией сроком на три месяца и условной дисквалификацией сроком на шесть месяцев, начиная с 21 января. В случае рецидива будет рассмотрен вопрос о выводе Дроздовой из состава сборной.
В чем именно заключался проступок Дроздовой, в протоколе заседания не указывается. Однако комиссия, ознакомившись с предоставленными видеоматериалами, пришла к выводу, что содержание роликов наносит существенный вред репутации настольного тенниса в стране и порочит звание игрока сборной.
Теннисные мячи - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Российскую теннисистку дисквалифицировали на год
15 марта 2025, 11:21
 
