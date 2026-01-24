Янчук объяснил матерную подсказку Сафина Рублеву на Australian Open

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости, Андрей Симоненко. Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин, советуя Андрею Рублеву во время матча третьего круга Открытого чемпионата Австралии против аргентинца Франсиско Черундоло перестать слишком сильно уважать соперника, пытался своими словами придать ученику уверенности в себе, рассказал РИА Новости заслуженный тренер России Виктор Янчук.
"Каждый находит свои слова, свои приемы. Этот совет Марата был направлен на то, чтобы придать Андрею уверенности. А Рублеву нужно поверить в себя, чтобы совершить прорыв. Именно это помогает выигрывать в равных матчах", - сказал Янчук.
По словам заслуженного тренера России, пока сложно оценить итоги сотрудничества Рублева с Сафиным. "По результатам можно сказать, что хуже не стало. Рублев хотя и не на пике, но в неплохой форме. Думаю, что подъем будет, как и лучшие результаты. Провал, самое трудное время, он уже прошел. Поэтому причин для беспокойства я не вижу. Нужен более длительный период для оценки их сотрудничества", - подчеркнул собеседник агентства.