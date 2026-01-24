Рейтинг@Mail.ru
Янчук объяснил матерную подсказку Сафина Рублеву на Australian Open
Теннис
 
15:06 24.01.2026 (обновлено: 15:24 24.01.2026)
Янчук объяснил матерную подсказку Сафина Рублеву на Australian Open
Янчук объяснил матерную подсказку Сафина Рублеву на Australian Open
Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин, советуя Андрею Рублеву во время матча третьего круга Открытого чемпионата Австралии против аргентинца Франсиско... РИА Новости Спорт, 24.01.2026
теннис
спорт
россия
австралия
марат сафин
франсиско черундоло
виктор янчук
australian open
россия
австралия
спорт, россия, австралия, марат сафин, франсиско черундоло, виктор янчук, australian open
Теннис, Спорт, Россия, Австралия, Марат Сафин, Франсиско Черундоло, Виктор Янчук, Australian Open
Янчук о подсказке Сафина на Australian Open: он придал Рублеву уверенности

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости, Андрей Симоненко. Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин, советуя Андрею Рублеву во время матча третьего круга Открытого чемпионата Австралии против аргентинца Франсиско Черундоло перестать слишком сильно уважать соперника, пытался своими словами придать ученику уверенности в себе, рассказал РИА Новости заслуженный тренер России Виктор Янчук.
Рублев, посеянный 13-м на Australian Open, уступил Черундоло (18) в трех партиях. По ходу матча Сафин, тренирующий Рублева с апреля прошлого года, громко советовал ученику с использованием ненормативной лексики "перестать уважать" соперника.
Теннисные мячи - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Хорватскую теннисистку Фетт временно отстранили из-за допинга
23 января, 18:21
"Каждый находит свои слова, свои приемы. Этот совет Марата был направлен на то, чтобы придать Андрею уверенности. А Рублеву нужно поверить в себя, чтобы совершить прорыв. Именно это помогает выигрывать в равных матчах", - сказал Янчук.
По словам заслуженного тренера России, пока сложно оценить итоги сотрудничества Рублева с Сафиным. "По результатам можно сказать, что хуже не стало. Рублев хотя и не на пике, но в неплохой форме. Думаю, что подъем будет, как и лучшие результаты. Провал, самое трудное время, он уже прошел. Поэтому причин для беспокойства я не вижу. Нужен более длительный период для оценки их сотрудничества", - подчеркнул собеседник агентства.
Новак Джокович - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Джокович сравнялся с Федерером по числу победных матчей на Australian Open
Вчера, 14:06
 
Теннис
 
Матч-центр
 
