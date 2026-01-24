Янчук объяснил матерную подсказку Сафина Рублеву на Australian Open

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости, Андрей Симоненко. Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин, советуя Андрею Рублеву во время матча третьего круга Открытого чемпионата Австралии против аргентинца Франсиско Черундоло перестать слишком сильно уважать соперника, пытался своими словами придать ученику уверенности в себе, рассказал РИА Новости заслуженный тренер России Виктор Янчук.