Пятая ракетка мира Рыбакина вышла в четвертый круг Australian Open
24.01.2026
Теннис
 
14:29 24.01.2026
Пятая ракетка мира Рыбакина вышла в четвертый круг Australian Open
Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Посеянная под пятым номером Рыбакина обыграла 54-ю ракетку мира чешку Терезу Валентову со счетом 6:2, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 22 минуты.
Следующей соперницей Рыбакиной станет бельгийка Элизе Мертенс (21-й номер посева).
