Пятая ракетка мира Рыбакина вышла в четвертый круг Australian Open
Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 24.01.2026
