Фриц вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Теннис
 
12:48 24.01.2026
Фриц вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии
Фриц вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии
Американец Тейлор Фриц вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 24.01.2026
2026-01-24T12:48:00+03:00
2026-01-24T12:48:00+03:00
Фриц вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Американец Тейлор Фриц вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Посеянный под девятым номером Фриц обыграл 139-ю ракетку мира швейцарца Стэна Вавринку со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 46 минут.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
24 января 2026 • начало в 09:45
Завершен
Стэн Вавринка
1 : 36:76:24:64:6
Тейлор Фриц
Следующим соперником Фрица станет итальянец Лоренцо Музетти (5-й номер посева).
Фрицу 28 лет, в его активе 10 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Вавринке 40 лет. Он является бывшей третьей ракеткой мира, победителем Олимпиады 2008 года в паре с Федерером, обладателем 19 титулов турниров ATP (16 - в одиночном разряде), а также победителем трех турниров Большого шлема: Открытого чемпионата Австралии (2014), Открытого чемпионата Франции (2015) и Открытого чемпионата США (2016).
