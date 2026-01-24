https://ria.ru/20260124/tennis-2070057078.html
Фриц вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии
Фриц вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Фриц вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии
Американец Тейлор Фриц вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Фриц вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии
