Двукратная чемпионка Australian Open Осака снялась с турнира

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Японская теннисистка Наоми Осака снялась с Открытого чемпионата Австралии из-за травмы.
В субботу Осака должна была сыграть с 168-й ракеткой мира австралийкой Мэддисон Инглис в матче за выход в четвертый круг.
Australian Open WTA
24 января 2026 • начало в 13:00
Завершен
0 : 0
"После моего последнего матча мне пришлось принять трудное решение - сняться с соревнований, чтобы не навредить организму. Я так хотела продолжать этот путь, это так много значило для меня, что необходимость остановиться сейчас разбивает мне сердце. Спасибо за любовь и поддержку, я благодарна всем, что меня так тепло приняли", - написала Осака в Instagram*.
Осаке 28 лет, она является бывшей первой ракеткой мира. Спортсменка одержала четыре победы на турнирах Большого шлема (две на Australian Open) в одиночном разряде, в ее активе семь титулов под эгидой WTA (Женской теннисной ассоциации). На данный момент японка занимает 17-е место в рейтинге WTA.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Кудерметова снялась с Australian Open
9 января, 15:27