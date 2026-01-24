Рейтинг@Mail.ru
Двукратная чемпионка Australian Open Осака снялась с турнира
Теннис
 
12:45 24.01.2026
Двукратная чемпионка Australian Open Осака снялась с турнира
Двукратная чемпионка Australian Open Осака снялась с турнира - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Двукратная чемпионка Australian Open Осака снялась с турнира
Японская теннисистка Наоми Осака снялась с Открытого чемпионата Австралии из-за травмы. РИА Новости Спорт, 24.01.2026
2026-01-24T12:45:00+03:00
2026-01-24T12:45:00+03:00
теннис
спорт
австралия
россия
australian open
наоми осака
мэддисон инглис
женская теннисная ассоциация (wta)
австралия
россия
Двукратная чемпионка Australian Open Осака снялась с турнира

Двукратная чемпионка Australian Open Осака снялась с турнира из-за травмы

Японская теннисистка Наоми Осака. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Японская теннисистка Наоми Осака снялась с Открытого чемпионата Австралии из-за травмы.
В субботу Осака должна была сыграть с 168-й ракеткой мира австралийкой Мэддисон Инглис в матче за выход в четвертый круг.
Турниры Большого шлема
Australian Open WTA
24 января 2026 • начало в 13:00
Завершен
Наоми Осака
0 : 0
Мэддисон Инглис
Календарь Турнирная таблица История встреч
"После моего последнего матча мне пришлось принять трудное решение - сняться с соревнований, чтобы не навредить организму. Я так хотела продолжать этот путь, это так много значило для меня, что необходимость остановиться сейчас разбивает мне сердце. Спасибо за любовь и поддержку, я благодарна всем, что меня так тепло приняли", - написала Осака в Instagram*.
Осаке 28 лет, она является бывшей первой ракеткой мира. Спортсменка одержала четыре победы на турнирах Большого шлема (две на Australian Open) в одиночном разряде, в ее активе семь титулов под эгидой WTA (Женской теннисной ассоциации). На данный момент японка занимает 17-е место в рейтинге WTA.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Кудерметова снялась с Australian Open
9 января, 15:27
 
ТеннисСпортАвстралияРоссияAustralian OpenНаоми ОсакаМэддисон ИнглисЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Заголовок открываемого материала