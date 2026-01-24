Рейтинг@Mail.ru
"Единая Россия" открыла адаптивный спортзал в Белгородской области
Надежные люди
 
14:13 24.01.2026
"Единая Россия" открыла адаптивный спортзал в Белгородской области
"Единая Россия" открыла адаптивный спортзал в Белгородской области - РИА Новости, 24.01.2026
"Единая Россия" открыла адаптивный спортзал в Белгородской области
"Единая Россия" открыла в Белгородской области четвертый в стране адаптивный спортзал, предназначенный для реабилитации участников СВО и людей с ограниченными... РИА Новости, 24.01.2026
белгородская область
россия
"Единая Россия" открыла адаптивный спортзал в Белгородской области

ЕР открыла в Белгородской области адаптивный спортзал для участников СВО

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. "Единая Россия" открыла в Белгородской области четвертый в стране адаптивный спортзал, предназначенный для реабилитации участников СВО и людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщили в партии.
«
"Единая Россия" открыла в Белгородской области адаптивный спортзал "Новая высота". Эта площадка, предназначенная для реабилитации участников СВО и людей с ОВЗ, стала четвертой в стране", - говорится в публикации на сайте партии.
В партии уточнили, что в спортивном зале установлено более десяти уникальных тренажеров отечественного производства, многие из которых были созданы специально для этого проекта.
«
"Инициатива появилась благодаря военным. Их идея и пример вдохновили на создание спортивной реабилитационной среды повсеместно. Мы разработали конструкции вместе с отечественным предприятием, а затем при поддержке Президента России и Минпромторга запустили производство. Наша цель - не только создавать адаптивные залы по всей стране. Это объединение людей, новые цели, мотивация, это воля к победе, к жизни, к новым высотам", - цитируют на сайте руководителя штаба по гуманитарному сотрудничеству при Генсовете "Единой России", председателя партийной комиссии по защите материнства и детства Анну Кузнецову.
Всероссийский проект реализуется "Единой Россией" совместно с движением "Здоровое Отечество" при поддержке ФМБА России, Минпромторга, Минспорта, Паралимпийского комитета и других профильных ведомств. Он дает возможность людям с различными видами ранений и травм заниматься спортом, готовиться к соревнованиям, реабилитироваться после лечения, находить единомышленников.
Надежные людиБелгородская областьРоссияАнна КузнецоваЕдиная РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
