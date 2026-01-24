МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Армия России завершила освобождение населённого пункта Старица в Харьковской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

Всего ВСУ потеряли на разных направлениях СВО около 1305 военнослужащих, следует из сводки министерства обороны России.

Пентагон признал силу РФ

Российская Федерация в конфликте на Украине показала национальную решимость, необходимую стране для ведения затяжных боевых действий вблизи своей границы, признал Пентагон в оборонной стратегии США.

Конфликт на Украине показывает, что РФ вопреки трудностям сохраняет значительную военную и промышленную мощь, следует из новой оборонной стратегии Пентагона.

Пентагон в национальной оборонной стратегии на 2026 год признал, что Российская Федерация обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом.

Документы Пентагона, НАТО боится Россию

Россия в оборонной стратегии США на 2026 год названа постоянной, но контролируемой угрозой восточным членам НАТО, следует из документа Пентагона.

Пентагон включил в оборонную стратегию США готовность противостоять российской угрозе, обоснований своим опасениям министерство войны не привело.

Завершение украинского конфликта упомянуто в оборонной стратегии США, но отмечается основная ответственность Европы в достижении урегулирования, следует из материалов Пентагона.

Новая оборонная стратегия США не означает изоляционизма, но поддерживает политический реализм во взглядах на мир. Соединенные Штаты продолжат модернизировать и адаптировать свои ядерные силы, уделяя особое внимание сдерживанию и управлению эскалацией, следует из оборонной стратегии Пентагона.

США считают, что Иран может попытаться получить ядерное оружие, используя для этого, в том числе, отказ от переговоров по своей атомной программе.

Ядерные силы КНДР совершенствуются и увеличиваются, представляют угрозу США, говорится в новой оборонной стратегии Пентагона.

Пентагон в новой оборонной стратегии признал Гренландию ключевой стратегической территорией, к которой нужно гарантировать доступ американским военным. Американские военные будут активно защищать интересы США в Западном полушарии, говорится в оборонной стратегии Пентагона.

Европа должна взять на себя основную ответственность за собственную оборону, отвечая на угрозы, с которыми сталкивается.

Канада должна играть жизненно важную роль в безопасности Северной Америки, укрепляя защиту от воздушных и подводных угроз, следует из новой стратегии Пентагона.

Китай в отличие от России не назван угрозой в оборонной стратегии Пентагона.

США окажут Европе "критически важную" военную помощь, в остальном она будет ограничена.

Контакты по украинской тематике продолжаться

Российская сторона никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заинтересована в решении кризиса политико-дипломатическими средствами, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Он добавил, что без решения территориального вопроса по формуле Анкориджа долгосрочное урегулирование на Украине недостижимо. Полищук, комментируя прошедшую в Москве встречу представителей США с руководством РФ, в беседе с РИА Новости не исключил, что контакты по украинской тематике будут продолжаться на различных уровнях. По его словам, российская сторона нацелена продолжать диалог по реализации итогов Анкориджа, сообщил Полищук.

Он отметил, что для решения конфликта на Украине нужно искоренить первопричины созданного Западом кризиса, устранить угрозы безопасности. По словам Полищука, главное - не место переговоров по Украине, а содержание и политическая воля к достижению договоренностей.

Российская сторона ценит мирные инициативы Китая, Бразилии, США, африканских и арабских государств по Украине и признательна всем, кто предоставил площадку для украинского урегулирования, сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ.

При этом Киев и Европа пытаются подменить ключевые вопросы урегулирования, связанные с территориальными реалиями и первопричинами кризиса, подчеркнул Полищук.

ВС РФ уничтожают ВСУ

Армия России в ночь на субботу нанесла массированный удар возмездия по украинскому заводу, выпускающему беспилотники дальнего действия, и объектам ТЭК, связанным с ВСУ, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

Вооруженные силы России нанесли поражение местам хранения беспилотников дальнего действия, подготовки их операторов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, сообщило в субботу Минобороны РФ.

Переговоры по Украине в ОАЭ

Представители США приезжали в Москву, чтобы лично проинформировать руководство РФ по итогам своих контактов с Киевом и ЕС, отметил Полищук.

Переговоры по Украине возобновились в Абу-Даби. Трехсторонняя рабочая встреча по Украине на второй день в Абу-Даби завершена. Российская делегация во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым вернулась после трехсторонней встречи в рамках переговоров по Украине в отель в Абу-Даби.

Представители американской делегации направились в аэропорт после переговоров по Украине в Абу-Даби, среди них министр армии США Дэниел Дрисколл. Самолет Gulfstream C-37B US Army, предположительно, с американской делегацией на борту покинул ОАЭ.

Следующий раунд переговоров по Украине может состояться в Абу-Даби на предстоящей неделе, утверждает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на украинских чиновников. Украинские чиновники оценили в комментарии журналисту портала Axios Равиду состоявшиеся переговоры в Абу-Даби как "позитивные" и "конструктивные".

Самолет, на борту которого, предположительно, делегация РФ, вылетел из Абу-Даби после двухдневных переговоров по Украине, передает корреспондент РИА Новости.

Россия открыта к продолжению диалога с Украиной в Стамбуле, подчеркнул Полищук.

Представитель правительства ОАЭ заявил, что переговоры в Абу-Даби прошли в конструктивной и позитивной атмосфере, следует из заявления МИД ОАЭ. Переговоры по Украине в Абу-Даби были сосредоточены на нерешенных элементах предложенного США соглашения, говорится в заявлении МИД ОАЭ.

Представитель правительства ОАЭ заявил, что страна высоко оценивает усилия президента США Дональда Трампа по содействию переговорам по Украине. Он отметил, что конфликты не могут быть решены без диалога, прогресс достигается благодаря взаимодействию, говорится в заявлении МИД в распоряжении РИА Новости.

В Абу-Даби после переговоров по Украине в Абу-Даби заявили, что продолжат поддерживать усилия по урегулированию всех конфликтов.

Зеленский о переговорах

Владимир Зеленский заявил, что стороны многое успели обсудить в ходе переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, назвал переговоры конструктивными. Он добавил, что следующий раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби может пройти уже на следующей неделе.

По словам Зеленского, в ходе переговоров России, США и Украины в Абу-Даби стороны обсуждали возможные параметры завершения конфликта и условия для этого.

Орбан, Венгрия и НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у ЕС уже есть подписанный документ об отправке при необходимости на Украину войск, можно считать, что ЕС уже "отправился на войну".

НАТО должна признать, что Россия не позволит альянсу приблизиться вплотную к ее границам, и договориться о том, как Украине снова стать буферным государством, добавил Орбан.

Преступления Киева

Москва в связи с атакой на медицинскую бригаду в Херсонской области требует от международных профильных структур дать оценку этому и другим преступлениям украинских нацистов, сообщает МИД РФ. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Киев, атаковав бригаду медицинской помощи в Херсонской области, сделал шаг к эскалации конфликта и в очередной раз показал свое отношение к урегулированию конфликта.