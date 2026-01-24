Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 24 января: ВС России освободили Старицу в Харьковской области - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:13 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/spetsoperatsiya-2070102556.html
Спецоперация, 24 января: ВС России освободили Старицу в Харьковской области
Спецоперация, 24 января: ВС России освободили Старицу в Харьковской области - РИА Новости, 24.01.2026
Спецоперация, 24 января: ВС России освободили Старицу в Харьковской области
Армия России завершила освобождение населённого пункта Старица в Харьковской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T20:13:00+03:00
2026-01-24T20:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
абу-даби
россия
виктор орбан
владимир зеленский
стив уиткофф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062937170_0:96:3083:1830_1920x0_80_0_0_f2db93a4a52dfb3674eabaa039386145.jpg
https://ria.ru/20260124/miroshnik-2070099407.html
https://ria.ru/20260124/kadyrov-2070097717.html
https://ria.ru/20260124/zelenskiy-2070075079.html
https://ria.ru/20260124/ukraina-2070078240.html
https://ria.ru/20260124/oae-2070081662.html
https://ria.ru/20260124/peregovory-2070081508.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
абу-даби
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062937170_354:0:3083:2047_1920x0_80_0_0_0cd950219781cf90ddc1c42cc5987a0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, абу-даби, россия, виктор орбан, владимир зеленский, стив уиткофф, вооруженные силы украины, евросоюз, нато, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, Украина, Абу-Даби, Россия, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, НАТО, Мирный план США по Украине

Спецоперация, 24 января: ВС России освободили Старицу в Харьковской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Армия России завершила освобождение населённого пункта Старица в Харьковской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
Всего ВСУ потеряли на разных направлениях СВО около 1305 военнослужащих, следует из сводки министерства обороны России.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В МИД прокомментировали атаки ВСУ в период переговоров
Вчера, 19:31

Пентагон признал силу РФ

Российская Федерация в конфликте на Украине показала национальную решимость, необходимую стране для ведения затяжных боевых действий вблизи своей границы, признал Пентагон в оборонной стратегии США.
Конфликт на Украине показывает, что РФ вопреки трудностям сохраняет значительную военную и промышленную мощь, следует из новой оборонной стратегии Пентагона.
Пентагон в национальной оборонной стратегии на 2026 год признал, что Российская Федерация обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом.

Документы Пентагона, НАТО боится Россию

Россия в оборонной стратегии США на 2026 год названа постоянной, но контролируемой угрозой восточным членам НАТО, следует из документа Пентагона.
Пентагон включил в оборонную стратегию США готовность противостоять российской угрозе, обоснований своим опасениям министерство войны не привело.
Завершение украинского конфликта упомянуто в оборонной стратегии США, но отмечается основная ответственность Европы в достижении урегулирования, следует из материалов Пентагона.
Новая оборонная стратегия США не означает изоляционизма, но поддерживает политический реализм во взглядах на мир. Соединенные Штаты продолжат модернизировать и адаптировать свои ядерные силы, уделяя особое внимание сдерживанию и управлению эскалацией, следует из оборонной стратегии Пентагона.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Кадыров рассказал об успехах разведки в ДНР
Вчера, 18:58
США считают, что Иран может попытаться получить ядерное оружие, используя для этого, в том числе, отказ от переговоров по своей атомной программе.
Ядерные силы КНДР совершенствуются и увеличиваются, представляют угрозу США, говорится в новой оборонной стратегии Пентагона.
Пентагон в новой оборонной стратегии признал Гренландию ключевой стратегической территорией, к которой нужно гарантировать доступ американским военным. Американские военные будут активно защищать интересы США в Западном полушарии, говорится в оборонной стратегии Пентагона.
Европа должна взять на себя основную ответственность за собственную оборону, отвечая на угрозы, с которыми сталкивается.
Канада должна играть жизненно важную роль в безопасности Северной Америки, укрепляя защиту от воздушных и подводных угроз, следует из новой стратегии Пентагона.
Китай в отличие от России не назван угрозой в оборонной стратегии Пентагона.
США окажут Европе "критически важную" военную помощь, в остальном она будет ограничена.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Зеленский сделал заявление после российского удара возмездия
Вчера, 15:51

Контакты по украинской тематике продолжаться

Российская сторона никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заинтересована в решении кризиса политико-дипломатическими средствами, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
Он добавил, что без решения территориального вопроса по формуле Анкориджа долгосрочное урегулирование на Украине недостижимо. Полищук, комментируя прошедшую в Москве встречу представителей США с руководством РФ, в беседе с РИА Новости не исключил, что контакты по украинской тематике будут продолжаться на различных уровнях. По его словам, российская сторона нацелена продолжать диалог по реализации итогов Анкориджа, сообщил Полищук.
Он отметил, что для решения конфликта на Украине нужно искоренить первопричины созданного Западом кризиса, устранить угрозы безопасности. По словам Полищука, главное - не место переговоров по Украине, а содержание и политическая воля к достижению договоренностей.
Российская сторона ценит мирные инициативы Китая, Бразилии, США, африканских и арабских государств по Украине и признательна всем, кто предоставил площадку для украинского урегулирования, сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ.
При этом Киев и Европа пытаются подменить ключевые вопросы урегулирования, связанные с территориальными реалиями и первопричинами кризиса, подчеркнул Полищук.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
У ЕС уже есть документ об отправке войск на Украину, заявил Орбан
Вчера, 16:21

ВС РФ уничтожают ВСУ

Армия России в ночь на субботу нанесла массированный удар возмездия по украинскому заводу, выпускающему беспилотники дальнего действия, и объектам ТЭК, связанным с ВСУ, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
Вооруженные силы России нанесли поражение местам хранения беспилотников дальнего действия, подготовки их операторов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, сообщило в субботу Минобороны РФ.

Переговоры по Украине в ОАЭ

Представители США приезжали в Москву, чтобы лично проинформировать руководство РФ по итогам своих контактов с Киевом и ЕС, отметил Полищук.
Переговоры по Украине возобновились в Абу-Даби. Трехсторонняя рабочая встреча по Украине на второй день в Абу-Даби завершена. Российская делегация во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым вернулась после трехсторонней встречи в рамках переговоров по Украине в отель в Абу-Даби.
Представители американской делегации направились в аэропорт после переговоров по Украине в Абу-Даби, среди них министр армии США Дэниел Дрисколл. Самолет Gulfstream C-37B US Army, предположительно, с американской делегацией на борту покинул ОАЭ.
Следующий раунд переговоров по Украине может состояться в Абу-Даби на предстоящей неделе, утверждает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на украинских чиновников. Украинские чиновники оценили в комментарии журналисту портала Axios Равиду состоявшиеся переговоры в Абу-Даби как "позитивные" и "конструктивные".
Самолет, на борту которого, предположительно, делегация РФ, вылетел из Абу-Даби после двухдневных переговоров по Украине, передает корреспондент РИА Новости.
Россия открыта к продолжению диалога с Украиной в Стамбуле, подчеркнул Полищук.
Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
МИД ОАЭ высоко оценил усилия Трампа по содействию переговорам по Украине
Вчера, 16:50
Представитель правительства ОАЭ заявил, что переговоры в Абу-Даби прошли в конструктивной и позитивной атмосфере, следует из заявления МИД ОАЭ. Переговоры по Украине в Абу-Даби были сосредоточены на нерешенных элементах предложенного США соглашения, говорится в заявлении МИД ОАЭ.
Представитель правительства ОАЭ заявил, что страна высоко оценивает усилия президента США Дональда Трампа по содействию переговорам по Украине. Он отметил, что конфликты не могут быть решены без диалога, прогресс достигается благодаря взаимодействию, говорится в заявлении МИД в распоряжении РИА Новости.
Российская и украинская делегации контактировали напрямую в ходе трехсторонней встречи по Украине в Абу-Даби, сообщил МИД ОАЭ. Делегации России и Украины сидели друг напротив друга во время трехсторонней встречи в Абу-Даби. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер принимали участие в трехсторонних переговорах по Украине в субботу в Абу-Даби.
В Абу-Даби после переговоров по Украине в Абу-Даби заявили, что продолжат поддерживать усилия по урегулированию всех конфликтов.

Зеленский о переговорах

Владимир Зеленский заявил, что стороны многое успели обсудить в ходе переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, назвал переговоры конструктивными. Он добавил, что следующий раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби может пройти уже на следующей неделе.
По словам Зеленского, в ходе переговоров России, США и Украины в Абу-Даби стороны обсуждали возможные параметры завершения конфликта и условия для этого.
Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принимает глав делегаций, участвующих в трехсторонних переговорах между США, Россией и Украиной в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Присутствие США на переговорах в ОАЭ играет на руку России, считает эксперт
Вчера, 16:49

Орбан, Венгрия и НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у ЕС уже есть подписанный документ об отправке при необходимости на Украину войск, можно считать, что ЕС уже "отправился на войну".
НАТО должна признать, что Россия не позволит альянсу приблизиться вплотную к ее границам, и договориться о том, как Украине снова стать буферным государством, добавил Орбан.

Преступления Киева

Москва в связи с атакой на медицинскую бригаду в Херсонской области требует от международных профильных структур дать оценку этому и другим преступлениям украинских нацистов, сообщает МИД РФ. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Киев, атаковав бригаду медицинской помощи в Херсонской области, сделал шаг к эскалации конфликта и в очередной раз показал свое отношение к урегулированию конфликта.
Кроме того, ВСУ нанесли удар по зданию поликлиники в херсонской Каховке, повреждены часть окон второго и третьего этажа, пострадавших нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАбу-ДабиРоссияВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийСтив УиткоффВооруженные силы УкраиныЕвросоюзНАТОМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала