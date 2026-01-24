Рейтинг@Mail.ru
Российские БПЛА уничтожили пехоту ВСУ под Купянском
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:03 24.01.2026
Российские БПЛА уничтожили пехоту ВСУ под Купянском
Российские БПЛА уничтожили пехоту ВСУ под Купянском
Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" уничтожили военную технику и пехоту ВСУ в зоне проведения СВО в Купянском... РИА Новости, 24.01.2026
Российские БПЛА уничтожили пехоту ВСУ под Купянском

ВС России уничтожили технику и пехоту ВСУ в Купянском районе Харьковской области

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" уничтожили военную технику и пехоту ВСУ в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
"Военнослужащие войск беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" продолжают срывать все возможные попытки боевиков ВСУ осуществить подвоз живой силы, боеприпасов и материальных средств на свои позиции в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что операторы БПЛА нанесли удар по технике и пехоте ВСУ.
"Применяя дроны-камикадзе и другие ударные беспилотники по бронированной и автомобильной технике, робототехнике и живой силе ВСУ, наши операторы БПЛА срывают контратаки, ротации и подвоз боеприпасов и личного состава противника на свои позиции", - пояснили в оборонном ведомстве.
Специальная военная операция на Украине
 
 
