Российские БПЛА уничтожили пехоту ВСУ под Купянском

ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" уничтожили военную технику и пехоту ВСУ в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

"Применяя дроны-камикадзе и другие ударные беспилотники по бронированной и автомобильной технике, робототехнике и живой силе ВСУ, наши операторы БПЛА срывают контратаки, ротации и подвоз боеприпасов и личного состава противника на свои позиции", - пояснили в оборонном ведомстве.