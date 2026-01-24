Российские БПЛА уничтожили пехоту ВСУ под Купянском

https://ria.ru/20260124/spetsoperatsiya-2070019011.html
ВС России уничтожили технику и пехоту ВСУ в Купянском районе Харьковской области
ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" уничтожили военную технику и пехоту ВСУ в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
"Военнослужащие войск беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" продолжают срывать все возможные попытки боевиков ВСУ
осуществить подвоз живой силы, боеприпасов и материальных средств на свои позиции в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что операторы БПЛА нанесли удар по технике и пехоте ВСУ.
"Применяя дроны-камикадзе и другие ударные беспилотники по бронированной и автомобильной технике, робототехнике и живой силе ВСУ, наши операторы БПЛА срывают контратаки, ротации и подвоз боеприпасов и личного состава противника на свои позиции", - пояснили в оборонном ведомстве.