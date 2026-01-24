Рейтинг@Mail.ru
24.01.2026
В Сирии перемирие продлили в связи с вывозом боевиков ИГ* в Ирак
23:29 24.01.2026
В Сирии перемирие продлили в связи с вывозом боевиков ИГ* в Ирак
В Сирии перемирие продлили в связи с вывозом боевиков ИГ* в Ирак
Режим прекращения огня на северо-востоке Сирии продлен для содействия завершению операции США по вывозу заключенных террористов ИГ* из сирийских тюрем в Ирак,... РИА Новости, 24.01.2026
в мире
сирия
ирак
сша
сирийские демократические силы
сирия
ирак
сша
в мире, сирия, ирак, сша, сирийские демократические силы
В мире, Сирия, Ирак, США, Сирийские демократические силы
В Сирии перемирие продлили в связи с вывозом боевиков ИГ* в Ирак

На северо-востоке Сирии перемирие продлили для вывоза боевиков ИГ в Ирак

© Sputnik / Ali HassanСирийские военнослужащие
Сирийские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Sputnik / Ali Hassan
Сирийские военнослужащие. Архивное фото
БЕЙРУТ, 24 янв - РИА Новости. Режим прекращения огня на северо-востоке Сирии продлен для содействия завершению операции США по вывозу заключенных террористов ИГ* из сирийских тюрем в Ирак, говорится в заявлении министерства обороны Сирии в субботу.
По оценкам международных и сирийских организаций, в лагерях Аль-Холь и Рож на северо-востоке Сирии содержится десятки тысяч людей, связанных с ИГ*, среди которых значительная доля - граждане Ирака. Только в Аль-Холь ряды иракских граждан составляли примерно 18-27 тысяч человек, значительная часть которых уже была ранее репатриирована в Ирак в рамках официальных программ возврата.
Сотрудники Сил внутренней безопасности Сирии в Сувейде - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
МВД Сирии взяло под контроль крупнейшую тюрьму, где содержатся боевики ИГ*
23 января, 15:27
"Решение о продлении режима прекращения огня принято в поддержку американской операции по вывозу заключенных из организации ИГ* в тюрьмах СДС (Курдские формирования "Сирийских демократических сил" - ред.) в Ирак",- говорится в заявлении.
Сирийское военное ведомство в субботу объявило о продлении режима прекращения огня на всех участках боевого соприкосновения с СДС сроком на 15 дней после завершения объявленного ранее четырехдневного перемирия.
Канцелярия президента Сирии во вторник заявили, что Дамаск и командование курдских формирований достигли взаимопонимания о будущем провинции Эль-Хасаке, которая находится на сегодняшний день под контролем курдской автономной администрации. В рамках нового соглашения министерство обороны Сирии заявило о полном прекращении огня сроком на четыре дня, руководство СДС поддержало данные заявления.
* Организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ
Американский военный на севере Сирии - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
США рассматривают возможность полного вывода войск из Сирии, пишут СМИ
23 января, 08:57
 
В миреСирияИракСШАСирийские демократические силы
 
 
