Селехметьева уступила шестой ракетке мира на Australian Open - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Теннис
 
08:05 24.01.2026 (обновлено: 08:35 24.01.2026)
Селехметьева уступила шестой ракетке мира на Australian Open
Селехметьева уступила шестой ракетке мира на Australian Open
Российская теннисистка Оксана Селехметьева уступила американке Джессике Пегуле в третьем круге Открытого чемпионата Австралии, проходящего на хардовых кортах... РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Селехметьева уступила шестой ракетке мира на Australian Open

Селехметьева уступила шестой ракетке мира Пегуле в третьем круге Australian Open

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Оксана Селехметьева уступила американке Джессике Пегуле в третьем круге Открытого чемпионата Австралии, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу посеянной под шестым номером Пегулы. Спортсменки провели на корте 1 час 6 минут.
Australian Open WTA
24 января 2026 • начало в 02:40
Завершен
Джессика Пегула
2 : 06:36:2
Оксана Селехметьева
Селехметьевой 23 года. Она занимает 101-е место в рейтинге WTA. Спортсменка на текущем Australian Open впервые преодолела барьер первого раунда турнира Большого шлема. До этого она четырежды уступала на старте.
В четвертом круге Пегула встретится с действующей чемпионкой турнира американкой Мэдисон Киз (9), которая ранее в своем матче обыграла чешку Каролину Плишкову со счетом 6:3, 6:3.
В другом матче американка Аманда Анисимова (4) переиграла соотечественницу Пейтон Стирнс со счетом 6:1, 6:4.
