Самолет, предположительно, с российской делегацией вылетел из Абу-Даби
Самолет, предположительно, с российской делегацией вылетел из Абу-Даби - РИА Новости, 24.01.2026
Самолет, предположительно, с российской делегацией вылетел из Абу-Даби
Самолет, на борту которого, предположительно, делегация РФ, вылетел из Абу-Даби после двухдневных переговоров по Украине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.01.2026
