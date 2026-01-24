Самолет с телом Свечникова прибыл в аэропорт "Внуково" из Стамбула

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Самолет с телом погибшего в Турции российского пловца Николая Свечникова прибыл в аэропорт "Внуково" из Стамбула, передает корреспондент РИА Новости.

В среду результаты ДНК-теста подтвердили, что в Босфоре найдено тело именно Свечникова , в четверг родители спортсмена опознали его. Вскоре о репатриации останков спортсмена в Россию сообщила его мать Галина Свечникова.

Как ранее сообщил РИА Новости адвокат Альперен Чакмак, семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело.

Генконсульство России в Стамбуле сообщило, что исходит из того, что компетентные органы Турции установят все обстоятельства и причины гибели Свечникова.

Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.

Во вторник утром у берегов района Куручешме - недалеко от точки, где финишировали участники заплыва через Босфор в августе, - морская полиция извлекла тело неизвестного мужчины.