https://ria.ru/20260124/samolet-2070054330.html
Самолет с телом Свечникова прибыл в аэропорт "Внуково" из Стамбула
Самолет с телом Свечникова прибыл в аэропорт "Внуково" из Стамбула - РИА Новости, 24.01.2026
Самолет с телом Свечникова прибыл в аэропорт "Внуково" из Стамбула
Самолет с телом погибшего в Турции российского пловца Николая Свечникова прибыл в аэропорт "Внуково" из Стамбула, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T12:19:00+03:00
2026-01-24T12:19:00+03:00
2026-01-24T12:26:00+03:00
стамбул
николай свечников
босфор
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443779_0:113:1051:704_1920x0_80_0_0_a4951ef119bf09c5e5899d49c64d0298.jpg
https://ria.ru/20260124/svechnikov-2070001385.html
https://ria.ru/20260123/svechnikov-2069759910.html
стамбул
босфор
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443779_0:119:1051:907_1920x0_80_0_0_0bf680d552199a89529e8e24abe9a053.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, николай свечников, босфор, россия
Стамбул, Николай Свечников, Босфор, Россия
Самолет с телом Свечникова прибыл в аэропорт "Внуково" из Стамбула
РИА Новости: самолет с телом Свечникова прибыл в аэропорт "Внуково" из Стамбула
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Самолет с телом погибшего в Турции российского пловца Николая Свечникова прибыл в аэропорт "Внуково" из Стамбула, передает корреспондент РИА Новости.
В среду результаты ДНК-теста подтвердили, что в Босфоре
найдено тело именно Свечникова
, в четверг родители спортсмена опознали его. Вскоре о репатриации останков спортсмена в Россию
сообщила его мать Галина Свечникова.
Как ранее сообщил РИА Новости адвокат Альперен Чакмак, семья пловца подала в прокуратуру Стамбула
жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело.
Генконсульство России в Стамбуле сообщило, что исходит из того, что компетентные органы Турции
установят все обстоятельства и причины гибели Свечникова.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
Во вторник утром у берегов района Куручешме - недалеко от точки, где финишировали участники заплыва через Босфор в августе, - морская полиция извлекла тело неизвестного мужчины.
Как ранее РИА Новости сообщил осведомленный источник, отчет о причине гибели российского пловца Николая Свечникова будет доступен не раньше, чем в конце апреля.