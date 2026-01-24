Рейтинг@Mail.ru
Самолет с телом Свечникова прибыл в аэропорт "Внуково" из Стамбула
12:19 24.01.2026 (обновлено: 12:26 24.01.2026)
Самолет с телом Свечникова прибыл в аэропорт "Внуково" из Стамбула
Самолет с телом погибшего в Турции российского пловца Николая Свечникова прибыл в аэропорт "Внуково" из Стамбула, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.01.2026
стамбул, николай свечников, босфор, россия
Стамбул, Николай Свечников, Босфор, Россия
© Фото : соцсети Николая СвечниковаНиколай Свечников
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фото : соцсети Николая Свечникова
Николай Свечников. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Самолет с телом погибшего в Турции российского пловца Николая Свечникова прибыл в аэропорт "Внуково" из Стамбула, передает корреспондент РИА Новости.
В среду результаты ДНК-теста подтвердили, что в Босфоре найдено тело именно Свечникова, в четверг родители спортсмена опознали его. Вскоре о репатриации останков спортсмена в Россию сообщила его мать Галина Свечникова.
Как ранее сообщил РИА Новости адвокат Альперен Чакмак, семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело.
Генконсульство России в Стамбуле сообщило, что исходит из того, что компетентные органы Турции установят все обстоятельства и причины гибели Свечникова.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
Во вторник утром у берегов района Куручешме - недалеко от точки, где финишировали участники заплыва через Босфор в августе, - морская полиция извлекла тело неизвестного мужчины.
Как ранее РИА Новости сообщил осведомленный источник, отчет о причине гибели российского пловца Николая Свечникова будет доступен не раньше, чем в конце апреля.
СтамбулНиколай СвечниковБосфорРоссия
 
 
