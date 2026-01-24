Рейтинг@Mail.ru
Россия продолжит диалог по реализации итогов Анкориджа, заявили в МИД - РИА Новости, 24.01.2026
03:58 24.01.2026
Россия продолжит диалог по реализации итогов Анкориджа, заявили в МИД
Россия продолжит диалог по реализации итогов Анкориджа, заявили в МИД - РИА Новости, 24.01.2026
Россия продолжит диалог по реализации итогов Анкориджа, заявили в МИД
Российская сторона нацелена продолжать диалог по реализации итогов Анкориджа, сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей... РИА Новости, 24.01.2026
россия
сша
москва
2026
Россия продолжит диалог по реализации итогов Анкориджа, заявили в МИД

Здание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российская сторона нацелена продолжать диалог по реализации итогов Анкориджа, сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, комментируя прошедшую в Москве встречу представителей США с руководством РФ.
Президент РФ Владимир Путин в ночь с 22 на 23 января провел встречу с американской делегацией во главе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. На переговорах, которые продолжались около четырех часов, стороны обсудили вопросы украинского урегулирования, договорились о первом заседании трехсторонней рабочей группы РФ, США и Украины по вопросам безопасности и о встрече руководителей двусторонней группы по экономическим делам в Абу-Даби.
"Российская сторона в ходе таких контактов опирается на известные принципиальные позиции, обозначенные президентом России в июне 2024 года, и компромиссные взаимопонимания, достигнутые на Аляске в августе 2025 года", - сказал он.
"Нацелены продолжать диалог по реализации итогов Анкориджа", - добавил Полищук.
