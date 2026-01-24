Россия продолжит диалог по реализации итогов Анкориджа, заявили в МИД

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российская сторона нацелена продолжать диалог по реализации итогов Анкориджа, сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, комментируя прошедшую в Москве встречу представителей США с руководством РФ.
Президент РФ Владимир Путин в ночь с 22 на 23 января провел встречу с американской делегацией во главе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. На переговорах, которые продолжались около четырех часов, стороны обсудили вопросы украинского урегулирования, договорились о первом заседании трехсторонней рабочей группы РФ, США и Украины по вопросам безопасности и о встрече руководителей двусторонней группы по экономическим делам в Абу-Даби.
"Российская сторона в ходе таких контактов опирается на известные принципиальные позиции, обозначенные президентом России в июне 2024 года, и компромиссные взаимопонимания, достигнутые на Аляске в августе 2025 года", - сказал он.
"Нацелены продолжать диалог по реализации итогов Анкориджа", - добавил Полищук.