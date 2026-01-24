СК не нашел вины "Уральских авиалиний" в посадке самолета в поле

НОВОСИБИРСК, 24 янв - РИА Новости. Следователи не установили связь внутренних правил и указаний авиакомпании "Уральские авиалинии" с решением пилота Сергея Белова и аварийной посадкой самолета в поле в Новосибирской области, сообщило РИА Новости Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

"В ходе следствия установлены нарушения в действиях именно командира воздушного судна. Работа и деятельность авиакомпании не состоит в причинно-следственной связи с произошедшими последствиями", - говорится в сообщении следственного управления.