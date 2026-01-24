Рейтинг@Mail.ru
СК не нашел вины "Уральских авиалиний" в посадке самолета в поле - РИА Новости, 24.01.2026
02:55 24.01.2026
СК не нашел вины "Уральских авиалиний" в посадке самолета в поле
СК не нашел вины "Уральских авиалиний" в посадке самолета в поле - РИА Новости, 24.01.2026
СК не нашел вины "Уральских авиалиний" в посадке самолета в поле
Следователи не установили связь внутренних правил и указаний авиакомпании "Уральские авиалинии" с решением пилота Сергея Белова и аварийной посадкой самолета в... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T02:55:00+03:00
2026-01-24T02:55:00+03:00
СК не нашел вины "Уральских авиалиний" в посадке самолета в поле

СК не нашел вины "Уральских авиалиний" в решении пилота о посадке в поле

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку 12 сентября 2023 года на грунт в Убинском районе Новосибирской области
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку 12 сентября 2023 года на грунт в Убинском районе Новосибирской области
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку 12 сентября 2023 года на грунт в Убинском районе Новосибирской области. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 24 янв - РИА Новости. Следователи не установили связь внутренних правил и указаний авиакомпании "Уральские авиалинии" с решением пилота Сергея Белова и аварийной посадкой самолета в поле в Новосибирской области, сообщило РИА Новости Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
На пресс-конференции 13 января первый заместитель руководителя следственного управления Владимир Ануфриев заявил, что расследование уголовного дела Белова было достаточно долгим из-за того, что следователи изучали не только его действия, но и производственную деятельность авиакомпании: действительно ли ошибочное решение командира воздушного судна было связано с правилами и указаниями, которые действовали в авиакомпании.
Пассажирский самолёт Airbus A320 авиакомпании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
"Уральские авиалинии" проведут расследование посадки самолета в Ашхабаде
22 декабря 2025, 21:41
"В ходе следствия установлены нарушения в действиях именно командира воздушного судна. Работа и деятельность авиакомпании не состоит в причинно-следственной связи с произошедшими последствиями", - говорится в сообщении следственного управления.
Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, 12 сентября 2023 года совершил экстренную посадку на пшеничное поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. Серьезных травм никто не получил. Пятеро из 161 пассажира обратились за медпомощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Белова обвиняют по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Эдуард Семенов - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Второго пилота, посадившего A320 в поле под Новосибирском, уволили
24 марта 2025, 12:58
 
ПроисшествияРоссияНовосибирская областьСочиСергей БеловУральские авиалинииСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
