Безумный Майкл Маркум: что случилось с путешественником во времени? - РИА Новости, 24.01.2026
09:23 24.01.2026
Безумный Майкл Маркум: что случилось с путешественником во времени?
Безумный Майкл Маркум: что случилось с путешественником во времени?
Ученые считают, что путешествия во времени невозможны. Но энтузиасты до сих пор пытаются попасть в прошлое или будущее. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T09:23:00+03:00
2026-01-24T09:23:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069607971_568:502:3317:2048_1920x0_80_0_0_3704a6d56ded34f706fe10765c473483.jpg
Безумный Майкл Маркум: что случилось с путешественником во времени?

© Getty Images / IgnatievСилуэт мужчины
Силуэт мужчины
© Getty Images / Ignatiev
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Ученые считают, что путешествия во времени невозможны. Но энтузиасты до сих пор пытаются попасть в прошлое или будущее.
К таким людям относился и Майкл Маркум из США. Он утверждал, что построил настоящую машину времени, после чего загадочным образом пропал. Что же случилось с мечтательным исследователем?

"Лестница Иакова"

В возрасте 21 года Майкл Маркум учился в колледже на факультете электротехники, когда резко загорелся идеей создать машину времени. В то время он начал экспериментировать с устройством под названием "лестница Иакова", позволяющим наблюдать за перемещением электрической искры с одного параллельного провода на другой, будто по лестнице.
© Getty Images / NurPhotoЛестница Иакова в Государственном музее науки и техники штата Керала, Индия
Лестница Иакова в Государственном музее науки и техники штата Керала, Индия
© Getty Images / NurPhoto
Лестница Иакова в Государственном музее науки и техники штата Керала, Индия
Пока Майк работал с "лестницей", он обратил внимание на одну странность. По его словам, он заметил круговой вихрь и решил проверить эффект — бросил в него металлический шуруп, чтобы посмотреть, что произойдет. Майк утверждал, что шуруп растворился в воздухе, а через секунду появился в нескольких метрах от него.
Посчитав, что металлический винт переместился во времени и появился снова, когда время вернулось на круги своя, Майк активно взялся за работу.

Хотел отправиться в будущее за деньгами

Во время своих экспериментов он столкнулся с довольно серьезной проблемой: для того чтобы все заработало, ему требовалось огромное количество энергии.
Экспериментатор решил, что ему нужно использовать трансформаторы большего размера для получения высокого напряжения. Стоили они по 20 000 долларов за штуку, а таких денег у Майкла не было.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТрансформаторы подстанции
Трансформаторы подстанции
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Трансформаторы подстанции
Тогда, недолго думая, он решил проникнуть на местную электростанцию и украсть шесть старых трансформаторов, чтобы продолжить свою работу. Как только он подключил трансформаторы к своей "лестнице Иакова", на улицах его района произошло массовое отключение электричества, и электросеть перестала работать на несколько часов.
Домой к юному экспериментатору нагрянула полиция с ордером на обыск и арестовала за кражу трансформаторов.

Исчезновение Безумного Майкла

Майк прославился на местном радио, рассказывая истории об исчезнувшем винте и своих планах создать машину времени.
В шоу на радио "Арта Белла", где затрагивались темы паранормальных явлений, Арт назвал Майка безумцем, и тот взял себе это прозвище. Во время эфира Майк объяснил своим слушателям, что у него нет ни денег, ни запчастей, чтобы возобновить работу над машиной времени.
© Getty Images / Olivier Le MoalИспользование машины времени
Использование машины времени
© Getty Images / Olivier Le Moal
Использование машины времени
Благодаря полученным пожертвованиям его эксперименты продолжились.
Майкл планировал испытать машину на себе, создав электромагнитный вихрь, достаточно большой, чтобы в него мог войти человек. На вопрос о том, что бы он взял с собой в машину времени, ответил — только телефон.
Во время своего выступления на шоу в 1996 году он сказал, что ему осталось всего 30 дней до завершения работы над "легальной" машиной времени. Но в 1997 году Безумный Майкл внезапно исчез, превратившись в одну из самых больших загадок, связанных с путешествиями во времени.
© Getty Images / mixettoИнтервью на радиостанции
Интервью на радиостанции
© Getty Images / mixetto
Интервью на радиостанции

Загадочный звонок на радиостанцию

На этом история Безумного Майкла не закончилась.
"Спустя какое-то время на радиостанцию позвонил один из слушателей и сказал, что в полицейской хронике нашел странный документ, который свидетельствовал о том, что тело неизвестного человека было найдено на пляже в Калифорнии, зажатое в какой-то трубе, а в руках он сжимал что-то очень похожее на мобильный телефон", — рассказал публицист Александр Андрианов.
© Getty Images / ZeferliСилуэт мужчины в лесу
Силуэт мужчины в лесу
© Getty Images / Zeferli
Силуэт мужчины в лесу
Радиослушатель утверждал, что по описанию погибший мужчина очень похож на Майкла Маркума.
Самое удивительное — данный полицейский отчет якобы был составлен в 1930-м году, за 60 с лишним лет до пропажи физика-экспериментатора. Проверить подлинность истории невозможно. Тайна исчезновения Безумного Майкла так и остается неразгаданной.
 
 
 
