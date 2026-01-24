В Свердловской области вспыхнул пожар в бройлерном цехе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Спасатели тушат пожар на 400 квадратных метрах в бройлерном цехе в поселке Рефтинский в Свердловской области, где обрушилась крыша на площади 3 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

По данным ведомства, в субботу вечером в экстренные службы поступили сведения о возгорании на улице Гагарина в поселке Рефтинский.

"Прибывшие к месту вызова огнеборцы установили, что происходит горение внутри бройлерного цеха. По оперативной информации, площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Произошло обрушение кровли на площади 3 тысячи квадратных метров", – говорится в сообщении главка на платформе Max.

В ведомстве уточнили, что угрозы распространения огня на соседние постройки нет, данных о пострадавших не поступало.