В Свердловской области вспыхнул пожар в бройлерном цехе
23:52 24.01.2026
В Свердловской области вспыхнул пожар в бройлерном цехе
Новости
В Свердловской области вспыхнул пожар в бройлерном цехе

В Рефтинском в Свердловской области вспыхнул пожар в бройлерном цехе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Спасатели тушат пожар на 400 квадратных метрах в бройлерном цехе в поселке Рефтинский в Свердловской области, где обрушилась крыша на площади 3 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
По данным ведомства, в субботу вечером в экстренные службы поступили сведения о возгорании на улице Гагарина в поселке Рефтинский.
"Прибывшие к месту вызова огнеборцы установили, что происходит горение внутри бройлерного цеха. По оперативной информации, площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Произошло обрушение кровли на площади 3 тысячи квадратных метров", – говорится в сообщении главка на платформе Max.
В ведомстве уточнили, что угрозы распространения огня на соседние постройки нет, данных о пострадавших не поступало.
"Важно отметить, что на момент происшествия цех не функционировал – людей и домашней птицы внутри не было", – уточнили в пресс-службе.
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Во Владивостоке вспыхнул пожар в бизнес-центре
16 января, 04:23
 
ПроисшествияСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
