Подростка из Красноярска признали потерпевшим по делу о похищении - РИА Новости, 24.01.2026
11:56 24.01.2026 (обновлено: 12:04 24.01.2026)
Подростка из Красноярска признали потерпевшим по делу о похищении
Подростка из Красноярска признали потерпевшим по делу о похищении
2026-01-24T11:56:00+03:00
2026-01-24T12:04:00+03:00
КРАСНОЯРСК, 24 янв - РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток из Красноярска, ранее считавшийся похищенным, признан потерпевшим по делам о похищении и мошенничестве, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
"Мальчик проходит в деле о похищении и в деле по 159-й статье (о мошенничестве – ред.) в качестве потерпевшего", - сказал собеседник агентства.
По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске вечером в четверг, его сопровождал неизвестный человек. С заявлением о пропаже мальчика в полицию обратился его отец. В пятницу вечером подросток был найден в арендованной квартире вместе с девушкой, которая приехала из Сургута. Девушка задержана по подозрению в мошенничестве.
Отец найденного в Красноярске подростка рассказал, будет ли наказывать сына
23 января, 14:32
