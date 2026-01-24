Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД ПМР назвал выход Молдавии из СНГ деструктивным - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:31 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/pmr-2070035305.html
Глава МИД ПМР назвал выход Молдавии из СНГ деструктивным
Глава МИД ПМР назвал выход Молдавии из СНГ деструктивным - РИА Новости, 24.01.2026
Глава МИД ПМР назвал выход Молдавии из СНГ деструктивным
Выход Молдавии из СНГ деструктивен и не отвечает интересам Приднестровья, считает глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T09:31:00+03:00
2026-01-24T09:31:00+03:00
в мире
молдавия
россия
кишинев
виталий игнатьев
михай попшой
игорь додон
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20260123/moldaviya-2069990607.html
https://ria.ru/20260123/ekspert-2069897134.html
молдавия
россия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, кишинев, виталий игнатьев, михай попшой, игорь додон, снг, евразийский экономический союз
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Виталий Игнатьев, Михай Попшой, Игорь Додон, СНГ, Евразийский экономический союз
Глава МИД ПМР назвал выход Молдавии из СНГ деструктивным

Игнатьев: выход Молдавии из СНГ деструктивен и не отвечает интересам ПМР

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТИРАСПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Выход Молдавии из СНГ деструктивен и не отвечает интересам Приднестровья, считает глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
Глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил 19 января, что ведомство начало необходимые процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ, а именно учредительного соглашения и приложения к нему, а также устава СНГ. По его словам, если законодательный орган одобрит денонсацию трех учредительных соглашений, и президент утвердит их после завершения технических этапов, Молдавия больше не будет частью СНГ.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Экс-президент Молдавии заявил о военном соглашении властей с Украиной
23 января, 22:19
"Это очевидно политические решения, политизированные решения. Уже порядка 60 договоренностей были отменены молдавской стороной. Еще остальные находятся в стадии денонсации. Это все, конечно, деструктивно, потому что это не отвечает традиционным интересам и Приднестровья в том числе, поскольку понятно, что мы ориентируемся на Россию как стратегического партнера", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "ТСВ".
Глава МИД ПМР обратил внимание на то, что СНГ – это такая форма коммуникации, кооперации, в которой есть очень много положительных элементов, которые связаны с квотами, с торгово-экономическими отношениями и прочим.
"Все сейчас, к сожалению, многие решения, в том числе те, о которых мы говорим со стороны Кишинева, они обусловлены политической мотивацией. В ущерб экономической, в ущерб гуманитарной, в ущерб социальной составляющей и так далее. На наш взгляд, это контрпродуктивные подходы", - отметил Игнатьев.
Правительство Молдавии в ноябре одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ. Парламент страны принял в первом чтении денонсацию соглашений о безвизовых поездках граждан стран СНГ и о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами СНГ. Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
В МИД РФ ранее заявили, что выход Молдавии из СНГ - это не одномоментный шаг, в Молдавии решение о выходе страны из СНГ уже охарактеризовали как очередное свидетельство недальновидности курса властей.
Герб и флаги Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Эксперт прокомментировал заявления Кишинева о реинтеграции Приднестровья
23 января, 15:40
 
В миреМолдавияРоссияКишиневВиталий ИгнатьевМихай ПопшойИгорь ДодонСНГЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала