Глава МИД ПМР назвал выход Молдавии из СНГ деструктивным

ТИРАСПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Выход Молдавии из СНГ деструктивен и не отвечает интересам Приднестровья, считает глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

Глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил 19 января, что ведомство начало необходимые процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ , а именно учредительного соглашения и приложения к нему, а также устава СНГ. По его словам, если законодательный орган одобрит денонсацию трех учредительных соглашений, и президент утвердит их после завершения технических этапов, Молдавия больше не будет частью СНГ.

"Это очевидно политические решения, политизированные решения. Уже порядка 60 договоренностей были отменены молдавской стороной. Еще остальные находятся в стадии денонсации. Это все, конечно, деструктивно, потому что это не отвечает традиционным интересам и Приднестровья в том числе, поскольку понятно, что мы ориентируемся на Россию как стратегического партнера", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "ТСВ".

Глава МИД ПМР обратил внимание на то, что СНГ – это такая форма коммуникации, кооперации, в которой есть очень много положительных элементов, которые связаны с квотами, с торгово-экономическими отношениями и прочим.

"Все сейчас, к сожалению, многие решения, в том числе те, о которых мы говорим со стороны Кишинева , они обусловлены политической мотивацией. В ущерб экономической, в ущерб гуманитарной, в ущерб социальной составляющей и так далее. На наш взгляд, это контрпродуктивные подходы", - отметил Игнатьев.

Правительство Молдавии в ноябре одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ. Парламент страны принял в первом чтении денонсацию соглашений о безвизовых поездках граждан стран СНГ и о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами СНГ. Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255.

Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС , в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.

Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР , опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.