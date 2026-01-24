https://ria.ru/20260124/peregovory-2070075791.html
СМИ сообщили, когда может пройти следующий раунд переговоров по Украине
СМИ сообщили, когда может пройти следующий раунд переговоров по Украине
Следующий раунд переговоров по Украине может состояться в Абу-Даби на предстоящей неделе, утверждает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на... РИА Новости, 24.01.2026
