СМИ сообщили, когда может пройти следующий раунд переговоров по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:58 24.01.2026 (обновлено: 16:05 24.01.2026)
СМИ сообщили, когда может пройти следующий раунд переговоров по Украине
СМИ сообщили, когда может пройти следующий раунд переговоров по Украине
Следующий раунд переговоров по Украине может состояться в Абу-Даби на предстоящей неделе, утверждает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на... РИА Новости, 24.01.2026
украина, абу-даби, россия
Украина, Абу-Даби, Специальная военная операция на Украине, Россия
Флаги России и Украины
Флаги России и Украины
© РИА Новости / Александр Кряжев
Флаги России и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Следующий раунд переговоров по Украине может состояться в Абу-Даби на предстоящей неделе, утверждает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на украинских чиновников.
"Следующий раунд переговоров состоится в Абу-Даби на следующей неделе", - написал он в социальной сети X.
Заголовок открываемого материала